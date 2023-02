Comunicado de prensa de Business Wire: Carbios

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionera en el desarrollo y la industrialización de tecnologías biológicas para reinventar el ciclo de los plásticos y los textiles, anunció que acaba de nombrar a cuatro miembros nuevos en su Directorio.

Clockwise from left: Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES, Sandrine CONSEILLER, Prof. Karine AUCLAIR & Amandine DE SOUZA

La Prof. Karine Auclair, profesora de Química en la Universidad McGill, Sandrine Conseiller, ex directora general de Aigle, Amandine De Souza, gerente general de LE BHV MARAIS, Eataly y encargada de compras en Hogar, Bricolaje y Ocio del Grupo Galeries Lafayette y Mateus Schreiner Garcez Lopes, director global de Transición Energética e Inversiones en Raizen, quienes ahora integrarán el Directorio de Carbios. Tres de los nuevos miembros tienen una experiencia sólida y comprobada en diversas industrias, entre ellas la moda, el comercio minorista y la energía, así como el desarrollo comercial y la gerencia ejecutiva en mercados y sectores de crecimiento acelerado en todo el mundo. La nueva experiencia científica también contribuirá con el progreso y el avance de la investigación de Carbios sobre soluciones biológicas para el ciclo de los plásticos y los textiles. Además, la sensibilidad a los temas de RSE y los resultados probados en este campo también fueron un factor determinante en la selección de los miembros del Directorio. La visión estratégica combinada de los nuevos miembros, su amplia experiencia en la industria y los compromisos de RSE suntentarán la labor de Carbios en sus planes industriales y comerciales.

En la nueva estructura, la Prof. Karine Auclair sucede a Jacqueline Lecourtier, Sandrine Conseiller sucede a Jean Falgoux, Amandine De Souza sucede a Alain Chevallier y Mateus Schreiner Garcez Lopes, a Jean-Claude Lumaret.

"Queremos agradecerles a Jacqueline Lecourtier, Jean Falgoux, Alain Chevallier y Jean-Claude Lumaret por sus aportes excelentes a Carbios a lo largo de los años; realmente han ayudado a la empresa a crecer desde la fase inicial de I+D hasta la etapa precomercial. Ahora que Carbios avanza hacia su etapa industrial y comercial y se prepara para la internacionalización, traer nueva experiencia al Directorio es fundamental para tener éxito",comentóPhilippe Pouletty, presidente del Directorio de Carbios."Además, la elección de tres nuevas integrantes del Directorio, la Prof. Karine Auclair, Sandrine Conseiller y Amandine De Souza, junto con Mateus Schreiner Garcez Lopes, todoscon antecedentes profesionales estelares y complementarios y que comparten nuestra pasión por ayudar a limpiar el planeta con innovación radical, transmite una sólida señal del compromiso de Carbios con los criterios de ASG".

NOMBRAMIENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Prof. Karine Auclair es profesora de química en la Universidad McGill y ocupa la Cátedra de investigación de nivel 1 de Canadá en antimicrobianos y enzimas verdes. Ha recibido numerosos premios a lo largo de los años, incluido el Premio Clara Benson de la Sociedad Canadiense de Química, la Cátedra McGill Tomlinson, el Premio a la Enseñanza Leo Yaffe y la Cátedra McGill Fessenden, por nombrar algunos. Es una química bioorgánica reconocida internacionalmente con importantes contribuciones científicas en los campos de la resistencia a los antimicrobianos, la biocatálisis y la enzimología. Su investigación condujo a varias patentes, en particular en la despolimerización enzimática limpia de plásticos PET de alta cristalinidad sin tratar para el reciclaje de ciclo cerrado. Su trabajo ha sido publicado en casi 100 publicaciones revisadas por pares en revistas de alto impacto y, a menudo, destacada por los medios. Como líder reconocida en su campo, suele ser invitada a disertar en conferencias académicas e industriales de todo el mundo y a revisar tesis y solicitudes de subvenciones para instituciones de todo el mundo.

Prof. Karine Auclair: "Dada mi experiencia con enzimas en mezclas de sólidos húmedos, estoy encantada de poder integrar el Directorio de Carbios y contribuir al desarrollo y el crecimiento del biorreciclado y la biodegradación de los plásticos".

Sandrine Conseiller es ex directora general de Aigle (la emblemática marca francesa comprometida con la moda sostenible). Antes de incorporarse a Aigle, Sandrine fue vicepresidente ejecutiva de Marca y marketing de Grupo en Lacoste (otra histórica marca de moda francesa) de 2011 a 2015. Contribuyó al cambio de rumbo de la casa Lacoste con un crecimiento sólido y numerosos premios profesionales, en particular, varios premios Cannes Lions. También fue miembro del Directorio. Comenzó su carrera en Unilever y se desempeñó 20 años al frente de negocios globales dentro de varias divisiones, principalmente en cuidado personal, en América Latina, Europa y Asia. Sandrine también es miembro del Directorio de Phildar (la icónica marca francesa de tejidos de punto), miembro del Directorio de Raise Sherpa (el primer fondo de dotación filantrópico dedicado a las empresas emergentes) y es socia financiera de NEO FOUNDERS (un fondo de riesgo que asesora empresas emergente de alto impacto).

Sandrine Conseiller:"Para mí, es un privilegio y un honor unirme al Directorio de Carbios y participar en una aventura transformadora que tendrá un impacto tanto en la industria de la moda y la belleza como en el mundo que les dejaremos a nuestros hijos".

Amandine De Souza es directora general de LE BHV MARAIS (grandes almacenes franceses de venta al por menor, decoración y moda), Eataly (franquicia de concepto de gastronomía italiana) y encargada de compras en Hogar, Bricolaje y Ocio del Grupo Galeries Lafayette desde 2018. Integra su Comité Ejecutivo desde 2020. Amandine tiene 17 años de experiencia en diferentes tipos de empresas de varios tamaños: desde empresas familiares, hasta empresas emergentes y multinacionales. Fue gerente general para Francia de Westwing (una empresa emergente de comercio electrónico) de 2015 a 2018. De 2009 a 2015, fue directora internacional de Merchandise de Casino Group (distribución minorista de alimentos y no alimentos). Antes de eso, fue consultora estratégica en Bain & Company dentro de su División de Distribución y bienes de consumo en Francia y a nivel internacional.

Amandine De Souza:"Estoy encantada de integrar el Directorio de Carbios, una empresa extremadamente innovadora que aborda el problema tan serio de la contaminación con plásticos. Trabajaré con la empresa para apoyar su desarrollo internacional y encontrar las mejores formas de optimizar su desempeño".

Mateus Schreiner Garcez Lopes es director global de Transición energética e inversiones en Raizen (líder global en bioenergía de Brasil), tecnología líder, desarrollo de nuevos negocios y propiedad intelectual en la empresa. Anteriormente fue gerente global de Innovación y desarrollo de negocios en químicos renovables en Braskem (el mayor productor de resinas termoplásticas del Continente Americano y el principal productor mundial de biopolímeros). Antes de su transición al mundo empresarial, Mateus ocupó varios cargos de investigador y conferencista en biología sintética e ingeniería metabólica en diversas universidades de México, Alemania, Estados Unidos y Brasil. También es miembro del directorio de Iogen Energy Corporation, vicepresidente del directorio de la Asociación Brasileña de Bioinnovación y miembro del comité asesor de MIT Energy Initiative.

Mateus Schreiner Garcez Lopes: "Me llena de entusiasmo poder participar en la misión de Carbios de remodelar las industrias de los plásticos y los textiles con procesos circulares. Carbios cuenta con un equipo de científicos y emprendedores de clase mundial y al sumarme al Directorio, mi experiencia en traer nuevas tecnologías renovables al mercado ayudará a diseñar su estrategia de I+D y comercialización".

Miembros del Directorio de Carbios:

-- Dr. Philippe Pouletty, Presidente

-- Prof. Karine Auclair

-- Sandrine Conseiller

-- Prof. Juan De Pablo

-- Amandine De Souza

-- Vincent Kamel

-- Emmanuel Ladent

-- Isabelle Parize

-- Laurent Schmitt, representante de BOLD (Oportunidades de negocio para el desarrollo de l'Oréal)

-- Mateus Schreiner Garcez Lopes

-- Nicolás Seeboth, representante de Michelin Ventures

-- Alen Vukic, censor

Visite el sitio web de Carbios para ver las biografías de cada uno de los miembros del Directorio: https://www.carbios.com/en/governance/

Acerca de Carbios

Establecida en 2011 por Truffle Capital, Carbios es una empresa de biotecnología verde, que desarrolla procesos biológicos e innovadores. A través de su metodología única que combina las enzimas y los plásticos, Carbios tiene como objetivo abordar las nuevas expectativas de los consumidores y los desafíos de una amplia transición ecológica al asumir uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la contaminación plástica y textil. Carbios deconstruye cualquier tipo de PET (el polímero predominante en botellas, bandejas, textiles hechos de poliéster) en sus componentes básicos, que luego pueden reutilizarse para producir nuevos plásticos PET con una calidad equivalente a los vírgenes. Esta innovación de PET, la primera de su tipo en el mundo, fue reconocida recientemente en un artículo científico publicado en la portada de la prestigiosa revista Nature. Carbios puso en marcha con éxito su planta de demostración en Clermont-Ferrand en 2021. Ahora ha dado otro paso clave hacia la industrialización de su proceso con la construcción de una unidad única en su tipo en asociación con Indorama Ventures.

En 2017, Carbios y L'Oréal fundaron conjuntamente un consorcio para contribuir a la industrialización de su tecnología de reciclaje patentada. Con el compromiso de desarrollar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible, Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe se unieron a este consorcio en abril de 2019. En 2022, Carbios firmó un acuerdo con On, Patagonia, PUMA y Salomon, para desarrollar soluciones que promuevan la reciclabilidad y circularidad de sus productos.

La empresa también es autora de una tecnología de biodegradación enzimática de plásticos de un solo uso a base de PLA (un polímero de origen biológico). Con esta tecnología se puede crear una nueva generación de plásticos 100 % compostables a temperatura ambiente y en condiciones domésticas, integrando enzimas en el núcleo del producto plástico.

Para más información, visite www.carbios.com/en/Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) puede acogerse al programa gubernamental PEA-PME, una iniciativa que permite a los residentes franceses que invierten en pymes beneficiarse de bonificaciones en el impuesto a las ganancias.

