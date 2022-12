Comunicado de prensa de Business Wire: CAS

CAS, una división de American Chemical Society especializada en soluciones de información científica, anunció varias iniciativas para transformar una vez más la investigación científica y facilitar el descubrimiento más veloz de innovaciones en el ámbito de las ciencias biológicas.

CAS está ampliando sus datos científicos integrales, altamente estructurados y curados por especialistas con la presentación sus recursos de ciencias biológicas. CAS Content CollectionTM ahora incluye secuencias biológicas exhaustivas e información de bioactividad diseñada para acelerar la investigación del descubrimiento de fármacos de fase temprana, con futuras incorporaciones entre las que se encuentran anticuerpos, ómicas y otros.

CAS está colaborando con Chemotargets para aprovechar la tecnología Clarity® como base para un desarrollo rápido, con inversiones futuras que fomentarán la integración y la expansión para cubrir el flujo de trabajo de I+D farmacéutico de extremo a extremo y acelerar las innovaciones terapéuticas.

"Los panoramas únicos derivados de la combinación de los datos científicos integrales de CAS con las nuevas tecnologías permitirán que los científicos dedicados al descubrimiento de fármacos nuevos analizan de manera eficiente cómo una modificación en la estructura molecular puede cambiar el efecto o la toxicidad de un fármaco, a fin de evaluar relaciones entre fármacos, objetivos y enfermedades y determinar la libertad de maniobra en un área, con el objetivo final de lograr fármacos mejor diseñados y más seguros con menos riesgo financiero", explicó Manuel Guzmán, presidente de CAS. "Nuestra meta es brindar herramientas para cada aspecto del descubrimiento de fármacos en las distintas disciplinas científicas, incluida la biología, y esta ampliación refleja un hito histórico en nuestra ruta de aceleración de la investigación en ciencias biológicas".

Recientemente, CAS puso en funciones una junta asesora de la industria de las ciencias biológicas, compuesta por un panel de primer nivel mundial de líderes de opinión globales de organizaciones comerciales, académicas y gubernamentales. Estos expertos cumplen su tarea como asesores de confianza y dirigen nuestra trayectoria científica en un camino que combina contenido fidedigno con tecnologías predictivas revolucionarias que abarcan todo el espectro de los flujo de trabajo de las ciencias biológicas. Bajo el liderazgo de esta junta, las inversiones en ciencias biológicas CAS seguirán adelante, con contenidos y capacidades específicos que permitirán tomar mejores decisiones en las fases iniciales del proceso de descubrimiento de fármacos, desde la comprensión del avance de una determinada enfermedad con sus datos de trayectoria biológica integrales hasta la evaluación de la eficacia de los fármacos experimentales con datos enriquecidos de biomarcadores moleculares.

"Nuestras capacidades mejoradas, como las herramientas farmacológicas predictivas y la visualización analítica de las interacciones entre fármaco, objetivo y enfermedad, serán un enorme paso adelante para los químicos médicos y otros profesionales de descubrimiento de fármacos", señala Tim Wahlberg, director de producto de CAS. "Los científicos podrán aprovechar el motor de relevancia más avanzado en la industria, junto con nuevas capacidades que les permitirán no solo encontrar inspiración para nuevas ideas sino además predecir la viabilidad y la seguridad de candidatos a fármacos en una etapa muy temprana del proceso de descubrimiento de fármacos".

Acerca de CAS

CAS es líder en soluciones de información científica mediante alianzas con innovadores de todo el mundo con el objetivo de acelerar los avances científicos. CAS emplea a más de 1400 expertos que curan, conectan y analizan conocimientos científicos para revelar conexiones inéditas. Durante más de 100 años, científicos, profesionales de patentes y líderes comerciales han confiado en las soluciones y la experiencia de CAS para acceder a la perspectiva histórica, el panorama actual y la visión de futuro que necesitan para construir sobre los cimientos que proporcionan los aprendizajes del pasado para revelar un futuro mejor, CAS es una división de American Chemical Society. Conéctese con nosotros en cas.org.

