Comunicado de prensa de Business Wire: Catheon Gaming

Catheon Gaming ("la Compañía"), la compañía integrada de entretenimiento y juegos de cadena de bloques de más rápido crecimiento, anunció hoy que Mark Aubrey será nombrado nuevo codirector ejecutivo de la compañía, a partir del 11 de julio de 2022. Aubrey trabajará junto con William Wu, fundador y director ejecutivo, para escalar la empresa en la industria de juegos de cadena de bloques en rápido crecimiento. Catheon Gaming se asocia con los principales desarrolladores de juegos y titulares de propiedad intelectual para incubar y lanzar juegos de cadena de bloques de lo "mejor en su clase" y llevarlos a la audiencia más amplia posible.

Aubrey se une a Catheon Gaming como director ejecutivo después de su anterior puesto como director general y jefe de Asia Pacífico ("APAC") en Activision Blizzard, el desarrollador de juegos líder y editor de software de entretenimiento reconocido por crear algunos de los juegos más aclamados por la crítica de la industria, entre ellos, Call of Duty y World of Warcraft. Mark Aubrey tiene más de 19 años de experiencia en la industria del entretenimiento y en los juegos en la región de APAC.

En Activision Blizzard, Aubrey fue responsable de administrar todas las verticales de los equipos y las operaciones comerciales y de lanzamiento al mercado de Activision Publishing y Blizzard Entertainment en Australia/Nueva Zelanda, Japón, Corea, India y la Gran Asia. Dirigió grandes equipos de empleados en cuatro oficinas regionales y tuvo la responsabilidad total de las ganancias y pérdidas (profit and loss, P&L) para APAC, la región Web3 más importante a nivel mundial con la mayoría de los ingresos por juegos y la mayor cantidad de usuarios de Web3.

Antes de Activision Blizzard, Aubrey trabajó durante un largo período en Warner Bros. Entertainment como director de Comercialización del grupo, impulsando sinergias y oportunidades comerciales entre grupos (entretenimiento en el hogar, cine, televisión, HBO, juegos, productos de consumo y distribución digital). Aubrey se graduó con una Licenciatura en Negocios y Comercialización de la Universidad de Newcastle.

"Estoy encantado con el nombramiento de Mark Aubrey como director ejecutivo de Catheon Gaming y espero trabajar junto a Mark para llevar a Catheon Gaming a su emocionante próxima fase de crecimiento", dijo William Wu, fundador y director ejecutivo de Catheon Gaming. "Mark aporta una profunda experiencia en juegos de clase mundial al más alto nivel, habiendo liderado la división de APAC altamente relevante del desarrollador y editor de juegos más exitoso del mundo".

William Wu fundó en primer lugar SolChicks en septiembre de 2021 y luego Catheon Gaming, lanzando 20 títulos en el transcurso de nueve meses. Con el nombramiento de Aubrey, Wu se centrará en la estrategia y la visión a largo plazo de la empresa, sin dejar de participar plenamente en las operaciones de Catheon y SolChicks.

Acerca de Catheon GamingCatheon Gaming es la compañía de entretenimiento y juegos de cadena de bloques integrada de más rápido crecimiento a nivel mundial, con una cartera de más de 20 juegos al 10 de junio de 2022. La franquicia insignia de la compañía, SolChicks, ingresó al mercado luego de una exitosa recaudación de fondos de varios inversores de capital de riesgo, instituciones y socios de plataforma de lanzamiento. La compañía aporta experiencia técnica, de juegos y de comercialización junto con profundas raíces en la industria de la cadena de bloques. La estrategia de la compañía es asociarse con los principales desarrolladores de juegos y titulares de propiedad intelectual para incubar y lanzar juegos de cadena de bloques de lo "mejor en su clase" y llevarlos a la audiencia más amplia posible.

