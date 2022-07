Comunicado de prensa de Business Wire: Celsius Network

Celsius Network ("Celsius" o "la empresa") anunció hoy que inició procedimientos voluntarios con respecto al Capítulo 11 para brindar a la empresa la oportunidad de estabilizar su actividad comercial y consumar una transacción de reestructuración integral que maximice el valor para todas las partes interesadas. Para implementar la reestructuración, la empresa y algunas de sus subsidiarias presentaron peticiones voluntarias de reorganización en virtud del Capítulo 11 del Código de Quiebras estadounidense en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ("el Tribunal").

Los miembros del Comité Especial de la Junta Directiva expresaron: "La presentación de hoy sigue a la difícil pero necesaria decisión tomada por Celsius el mes pasado de detener los retiros, swaps y transferencias en su plataforma a fin de estabilizar la actividad comercial y proteger a sus clientes. Sin una pausa, la aceleración de las extracciones habría permitido que a ciertos clientes (los que fueron los primeros en actuar) se les pagara en su totalidad mientras dejaban a otros esperando que Celsius recogiera el valor de las actividades de despliegue de activos sin liquidez o a más largo plazo antes de recibir una recuperación".

"Esta es la decisión correcta para nuestra comunidad y empresa", manifestó Alex Mashinsky, cofundador, director y presidente ejecutivo de Celsius. "Tenemos un equipo sólido y experimentado para guiar a Celsius a través de este proceso. Estoy seguro de que cuando miremos atrás la historia de Celsius, veremos este momento como un momento decisivo, en el que actuar con determinación y confianza sirvió a la comunidad y fortaleció el futuro de la empresa".

Celsius seguirá funcionando

Celsius tiene $167 millones en efectivo disponible, lo que proporcionará una amplia liquidez para apoyar ciertas operaciones durante el proceso de reestructuración.

Para asegurar una transición sin problemas al Capítulo 11, Celsius ha presentado ante el Tribunal una serie de mociones habituales para permitir que la empresa siga operando en el curso normal. Estas mociones del "primer día" incluyen solicitudes para pagar a los empleados y continuar sus beneficios sin interrupción, para lo cual la empresa espera recibir la aprobación del Tribunal. Celsius no está solicitando autorización para permitir extracciones de los clientes en este momento. Los reclamos de los clientes se abordarán a través del proceso del Capítulo 11.

Nuevos directores que brindarán liderazgo y experiencia adicionales

David Barse es el fundador, presidente y director ejecutivo de XOUT Capital, una empresa de índices bursátiles y, DMB Holdings, una oficina familiar privada. El Sr. Barse fue anteriormente director ejecutivo de Third Avenue Management durante 25 años, un pionero en inversiones fundamentales de valor profundo tipo "bottom-up" y en dificultades.

Alan Carr es un profesional de inversiones, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la creación de empresas, liderando reestructuraciones complejas, y protegiendo y generando valor para los accionistas. El Sr. Carr es fundador y miembro gerente de Drivetrain, LLC, una empresa de servicios fiduciarios profesional.

Asesores

Kirkland & Ellis LLP sirve como asesora legal, Centerview Partners es asesora financiera y Alvarez & Marsal es asesora de reestructuración de Celsius.

Información adicional sobre el proceso de reestructuración

Se puede encontrar información adicional sobre la presentación del Capítulo 11, que incluye documentos del Tribunal, en https://cases.stretto.com/celsius. Las partes interesadas que tengan consultas pueden llamar al Agente de Reclamos de la empresa, Stretto, al +1 (855) 423-1530 (EE. UU.) o al +1 (949) 669-5873 (internacional), o bien, pueden enviar un correo electrónico a celsiusinquiries@stretto.com.

Acerca de Celsius

Celsius, basándose en la creencia de que los servicios financieros solo deben hacer lo que esté en el mejor interés de los clientes y la comunidad, es una plataforma basada en blockchain en la que la membresía brinda acceso a servicios financieros curados que no están disponibles a través de las instituciones financieras tradicionales. Para obtener más información visite: www.celsius.network.

Declaraciones a futuro

Las declaraciones contenidas en el presente documento pueden contener ciertas declaraciones a futuro relacionadas con la empresa que se basan en las creencias de la gerencia de la empresa, así como también en las suposiciones hechas por la empresa y la información actualmente disponible para la gerencia de la empresa. Estas declaraciones a futuro están, por su naturaleza, sujetas a riesgos e incertidumbres importantes. Estas declaraciones a futuro incluyen, aunque no taxativamente, declaraciones relacionadas con las perspectivas de la actividad comercial de la empresa, desarrollos futuros, tendencias y condiciones en el sector y mercados geográficos en los que opera la empresa, sus estrategias, planes, objetivos y metas, su capacidad para controlar costos, declaraciones relacionadas con precios, volúmenes, operaciones, márgenes, tendencias globales del mercado, gestión de riesgos y tipos de cambio.

Cuando se utilizan aquí, las palabras "anticipar", "creer", "podría", "estimar", "esperar", "avanzar", "pretender", "poder", "debería", "planificar", "proyecto", "buscar", "debería", "hará", "haría" y expresiones similares, en lo que se refiere a la empresa o a la dirección de la empresa, tienen el fin de identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro reflejan los puntos de vista de la empresa en el momento en que se hizo dicha declaración con respecto a eventos futuros y no son una garantía de rendimiento o desarrollo futuro. Se le advierte enfáticamente que confiar en cualquier declaración a futuro implica riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Los resultados y eventos reales pueden diferir materialmente de la información contenida en las declaraciones a futuro como resultado de una serie de factores, que incluyen cualquier cambio en las leyes, reglas y regulaciones relacionadas con cualquier aspecto de las operaciones comerciales de la empresa, las condiciones económicas, de mercado y comerciales generales, que incluyen desarrollos del mercado de capitales, cambios o volatilidad en las tasas de interés, tipos de cambio de divisa extranjera, precios de acciones u otras tasas o precios, las acciones y desarrollos de los competidores de la empresa y los efectos de la competencia en el sector de seguros sobre la demanda y el precio de los productos y servicios de la empresa, distintas oportunidades comerciales que la empresa pueda o no perseguir, cambios en el crecimiento de la población y otras tendencias demográficas, que incluyen tasas de mortalidad, morbilidad y longevidad, niveles de persistencia, la capacidad de la empresa para identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos en la actividad comercial de la empresa, que incluye su capacidad para gestionar y adaptar su perfil de riesgo general y sus prácticas de gestión de riesgos, su capacidad para cotizar adecuadamente sus productos y servicios y establecer reservas para futuros beneficios y reclamos de políticas, fluctuaciones estacionales y factores que escapan al control de la empresa. De conformidad con los requisitos de las normas de cotización en bolsa, la empresa no tiene la intención de actualizar o revisar dichas declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otro tipo. Como resultado de estos y otros riesgos, incertidumbres y suposiciones, los eventos y circunstancias a futuro que se tratan en el presente documento podrían no ocurrir de la manera que la empresa espera o en todo momento. En consecuencia, no deberá confiar indebidamente en ninguna de estas declaraciones o información a futuro. Todas las declaraciones a futuro aquí contenidas están calificadas por referencia a las declaraciones de precaución establecidas en esta sección.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

