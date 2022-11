Comunicado de prensa de Business Wire: CEMEX, S.A.B. de C.V.

CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) anunció el día de hoy que es una de las primeras compañías de la industria cementera a nivel mundial que valida sus objetivos de descarbonización al 2030 con la Science Based Targets initiative("SBTi" por sus siglas en inglés) para alinearse a su escenario de 1.5ºC, que plantea la ruta más ambiciosa para la industria. Esta validación incluye objetivos de alcance 1, 2 y, 3.

CEMEX, la compañía concretera más grande en el mundo occidental y líder global en la producción de cemento, aceleró sus esfuerzos de descarbonización a través de su programa Futuro en Acción en 2021, buscando construir un futuro más sostenible y circular, con el objetivo principal de convertirse en una compañía con cero emisiones netas de CO2. Desde entonces, la compañía logró reducciones récord de CO2 y su desempeño a la fecha genera confianza de que puede acelerar el paso para alcanzar sus metas hacia el 2030.

"El cambio climático es el reto más grande que enfrentamos actualmente y la industria de la construcción debe encabezar la descarbonización del ecosistema de la construcción", dijo Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX. "Estamos comprometidos en liderar el camino hacia la neutralidad de carbono mediante innovación continua y objetivos agresivos respaldados por avances medibles y significativos. La validación de la SBTi es una clara evidencia de esto. Mediante Futuro en Acción, estamos reduciendo nuestras emisiones de carbono en toda nuestra cadena de valor y suministramos a nuestros clientes productos con menores emisiones de carbono para que también puedan ser parte de la solución".

"La ciencia climática nos dice que necesitamos reducir emisiones de manera rápida y directa si queremos lograr las cero emisiones netas", dijo Luiz Amaral, Director General de la Science Based Targets initiative. "El día de hoy, CEMEX se une a la creciente lista de compañías que reducen sus emisiones en toda su cadena de valor en línea con la ciencia y que desempeña su papel para limitar el calentamiento a 1.5 °C".

Para más informacón sobre los objetivos de CEMEX, por favor visite: https://www.cemex.com/es/sostenibilidad/futuro-en-accion

Para más información sobre la SBTi, por favor visite www.sciencebasedtargets.org

CEMEX (BMV: CEMEXCPO) es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a edificar un mejor futuro a través de productos y soluciones sostenibles. CEMEX tiene el compromiso de alcanzar una neutralidad de carbono mediante la innovación constante y un liderazgo dentro de la industria en investigación y desarrollo. CEMEX está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. CEMEX ofrece cemento, concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior al cliente, habilitada por tecnologías digitales. Para más información, por favor visite cemex.com

