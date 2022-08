Comunicado de prensa de Business Wire: CHINT

CHINT, el principal proveedor de soluciones de energía inteligente a nivel mundial, participó en la edición 2022 de la feria "Intersolar South America", celebrada en San Pablo (Brasil), del 23 al 25 de agosto de 2022. En esta ocasión, la empresa mostró sus 8 soluciones industriales que abarcan nuevas energías, redes inteligentes, centros de datos y agua inteligente, con el objetivo de promover la reforma energética y la construcción de ciudades inteligentes en América Latina con su desarrollo sincronizado en toda la cadena industrial de la energía.

"Mientras el mundo se esfuerza por alcanzar la neutralidad en carbono, la energía verde y la energía inteligente son claves para la transformación energética local. En esta feria, CHINT expondrá su amplia experiencia de gestión local en los campos de las nuevas energías y la energía inteligente, compartirá ideas con los expertos de la industria, ofrecerá soluciones de reducción de carbono a los socios, con el fin de apoyar conjuntamente el desarrollo de la industria de la energía en Brasil, América Latina y el Caribe, y promover la transformación energética global", señaló Lily Zhang, directora ejecutiva de CHINT Electrics.

En la exposición, CHINT presentó más de 10 series de productos y soluciones de reducción de carbono, entre las que se incluyen nuevas energías y energía inteligente, en ocho zonas. Basándose en el sistema de cadena integral de transmisión y distribución de energía, la solución de centro de datos de CHINT es capaz de garantizar una alta seguridad, un bajo consumo de energía y una gran eficiencia del proyecto, además de garantizar un acceso estable a la energía urbana. Durante los tres días de la exposición, CHINT organizó cinco actividades centradas en temas como la solución fotovoltaica y la solución de edificios energéticamente eficientes para atraer a los especialistas de la industria energética de América Latina.

Jackie Xiang, director general de CHINT América Latina, manifestó: "El diseño del stand de CHINT en la exposición pone de relieve el tema de la inteligencia digital y el control del carbono. CHINT se compromete a promover la protección del medioambiente con su propia fuerza industrial, y a atender las necesidades energéticas de América Latina con las soluciones de CHINT en toda la cadena industrial de la energía".

Brasil es una parte importante de la presencia internacional de CHINT. En 2022, se inauguró oficialmente una instalación en Brasil destinada a construir una plataforma de servicios para la cadena de suministro y mejorar el nivel de satisfacción de los clientes. Hasta ahora, CHINT ha participado en la construcción de una serie de proyectos de energía en Brasil, incluidos proyectos fotovoltaicos y proyectos de transmisión y distribución de energía. En el futuro, CHINT fortalecerá aún más su imagen de marca, acelerará la expansión del mercado, promoverá la transformación digital e inteligente en la industria, además de mejorar las operaciones localizadas e impulsar la construcción relacionada con la energía en América Latina.

