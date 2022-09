Comunicado de prensa de Business Wire: CHINT

CHINT Limitless ha concluido con éxito su campaña de promoción de la marca a nivel mundial, en la que ha avanzado en la puesta en común de soluciones para reducir las emisiones de carbono con más de diez países y regiones diferentes. Además, se ha propuesto explorar nuevos caminos para que las empresas chinas se comuniquen con las empresas que salen al extranjero. "CHINT está profundamente arraigada en el mercado mundial de la energía eléctrica, e investiga constantemente el potencial de la transformación energética. Nuestro deseo es participar en el intercambio de conceptos innovadores y oportunidades relacionadas con la electricidad en todo el mundo. Queremos trabajar en estrecha colaboración con otros en la creación de un mundo más verde", comentó la Sra. Lily Zhang, directora ejecutiva de CHINT Electrics.

De este a oeste, abarcando países de los hemisferios norte y sur, durante casi 100 días, a través de la combinación de métodos en línea y presenciales, utilizando reuniones cumbre de la marca, visitas y exposiciones en las tiendas, presentaciones de productos en vivo, iniciativas ecológicas y otros medios similares, CHINT convocó la participación de sus socios globales con entusiasmo. Según las cifras, cerca de 100 tiendas exclusivas de CHINT en cinco continentes, algunas de Europa, Asia, África y América Latina, respondieron a la convocatoria y, posteriormente, solicitaron el apoyo de sus clientes asociados de ámbitos como las soluciones solares, los centros de datos, la climatización y los componentes de bajo voltaje, todo ello con el objetivo de descubrir soluciones para la reducción de las emisiones de carbono en el sector.

En España, CHINT y las asociaciones locales de electricistas dedicaron un seminario web a debatir las características técnicas y los escenarios de aplicación del sector con los productos de CHINT como ejemplo; en Indonesia, CHINT y sus socios locales aunaron esfuerzos y participaron en el intercambio de conocimientos y experiencia con más de 150 electricistas.

Últimamente, el desarrollo sostenible se ha convertido en una cuestión mundial, con el sector energético a la cabeza en cuanto a la reducción de las emisiones de carbono. CHINT se ha propuesto convertirse en líder mundial como proveedor de soluciones energéticas inteligentes. Para ello, pondrá en marcha sus 38 años de experiencia en el sector con el fin de hacer frente a la necesidad global de energía verde, electricidad inteligente y reducción inteligente de las emisiones de carbono, aprovechando al máximo el liderazgo acumulado en el sector y las capacidades de ingeniería e implementación de proyectos, además de colaborar de forma proactiva con los socios comerciales en más de 140 países y regiones de todo el mundo y contribuir a la transformación energética global de "CHINT Solutions".

