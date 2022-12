Comunicado de prensa de Business Wire: CiDRA Minerals Processing Inc.

CiDRA Minerals Processing Inc. ("CiDRA") y OZ Minerals Ltd ("OZ Minerals") tienen el placer de anunciar que formalizaron un Memorando de Entendimiento que ofrece una base de acuerdo común para encargar un estudio de diseño de ingeniería inicial (Front End Engineering Design, FEED) para personalizar y conectar la tecnología patentada de separación de mineral de CiDRA para operar en una aplicación de desbastado de circuito de molienda en el sitio minero de OZ Minerals en Carrapateena. Al mismo tiempo, CiDRA y OZ Minerals han acordado implementar en el sitio una planta de demostración basada en la tecnología de CiDRA. CiDRA y OZ Minerals comparten un deseo de aumentar el nivel de preparación tecnológica (technology readiness level, TRL) para una implementación a escala comercial de la tecnología de CiDRA como un desbastador de circuito de molienda que procesará una fracción gruesa del bajo flujo del hidrociclón de molienda en Carrapateena. Los objetivos de la asociación son los de aumentar la productividad de la planta, la recuperación, la producción metalúrgica neta a un consumo reducido de energía específica y mantener sus esfuerzos para ayudar a cumplir las necesidades de materias primas del mundo de una manera responsable, equitativa y sostenible.

"Estamos entusiasmados por dar este próximo paso en nuestra relación con OZ Minerals. Desde principios de 2022, hemos estado trabajado de manera estrecha con el sitio minero de Carrapateena para evaluar los beneficios potenciales de la tecnología de CiDRA. Esta nueva tecnología permite un proceso robusto que puede recuperar las partículas minerales en una variedad de tamaños desde ultrafino hasta muy grueso con alta selectividad y un arrastre hidráulico mínimo. Aplicando la tecnología novedosa de CiDRA como un desbastador de circuito de molienda se desbloquea la capacidad de productividad del concentrador a la vez que mantiene la recuperación mineral de clase mundial. El Memorando de Entendimiento nos permitirá enfocar nuestros esfuerzos de manera colectiva para aprovechar esta innovación increíble para mejorar la producción metalúrgica neta del sitio minero Carrapateena y generar un gran valor para cada una de las empresas", declaró Paul Rothman, presidente de CiDRA.

Joe Seppelt, gerente de Procesamiento en el sitio minero Carrapateena de OZ Minerals, expresó: "La tecnología de CiDRA puede permitirnos aumentar la productividad de nuestra planta sin sacrificar las recuperaciones líderes en el sector que hemos podido lograr en Carrapateena. Este enfoque eficiente de capital tiene el potencial de operar con menos agua y energía con una huella más pequeña. Esperamos trabajar con CiDRA para hacer realidad los beneficios de su innovación".

Acerca de CiDRA Minerals Processing

CiDRA Minerals Processing desarrolla tecnologías y soluciones de avanzada que crean nuevos paradigmas en el sector de procesamiento de minerales con un foco en aumentar el valor empresarial a través de la optimización, mayores recuperaciones y mejorar la sostenibilidad de los recursos valiosos y limitados. CiDRA Minerals Processing ofrece soluciones de medición y control a más de 460 sitios mineros en 46 países.

Acerca de OZ Minerals

En OZ Minerals nos esforzamos por ser modernos. Estamos guiados por nuestro propósito: "Ir más allá de lo que es posible para mejorar la vida". Creemos que solo cuando generamos valor para todas nuestras partes interesadas seremos exitosos y sostenibles. A nuestro marco de sistemas y conductas lo llamamos The OZWay (a la manera de Oz). Esto nos guía a la vez que nos da libertad y [marca] los caminos para lograr nuestras aspiraciones y propósitos. Nos apasiona crear una cultura inclusiva en la que las personas desafían, innovan, aprenden y crecen juntas. Al explorar y extraer cobre de manera ética y responsable, contribuimos a un futuro con bajas emisiones de carbono y un bienestar económico que, a su vez, nos ayuda a lograr nuestro propósito y contribuir a un futuro mejor.

CiDRA Minerals Processing Paul Rothman Presidente +1 860 317 5108 (EE. UU.) prothman@cidra.com

Mark Holdsworth Vicepresidente, Desarrollo de Aplicaciones +1 475 316 2480 (EE. UU.) mholdsworth@cidra.com

OZ Minerals Joe Seppelt Gerente, Procesamiento, Carrapateena +61 8 8394 0560 (Australia) Joe.Seppelt@ozminerals.com

Sharon Lam Gerenta del grupo, Comunicaciones +61 8 8229 6627 (Australia) Sharon.lam@ozminerals.com

