Comunicado de prensa de Business Wire: Ciena Corporation

Los trabajadores en América Latina están listos para colaborar en el mundo virtual, según un nuevo estudio encargado por Ciena (NYSE: CIEN). La encuesta encontró que el 59% de los encuestados en México, Colombia y Brasil consideraría trabajar desde una plataforma virtual como el metaverso, y más del 50% cree que es más fácil colaborar en plataformas virtuales que presencialmente.

Otras razones para adoptar entornos de trabajo virtuales varían según el país. En México, un beneficio importante que los profesionales de negocios ven en las reuniones virtuales es que hay menos distracciones u oportunidades para conversaciones frívolas (46%). Para los encuestados en Colombia (53%) y Brasil (59%), que sea económico es una de las ventajas más importantes de las reuniones virtuales.

Además, el 81% de los encuestados en América Latina puede imaginar su lugar de trabajo introduciendo herramientas de realidad virtual, como gafas de RA y RV, en sus procesos de trabajo. Y 9 de cada 10 profesionales de la región dijeron que se sentirían cómodos realizando reuniones de trabajo formales, como por ejemplo para RH, en un entorno de realidad virtual. A nivel de país, este porcentaje fue del 91% en Colombia y del 92% tanto en México como en Brasil.

La encuesta revela un alto interés de los usuarios por interactuar dentro del metaverso, no sólo para el trabajo, sino también para la educación, la socialización y los videojuegos. En Colombia, el 63% de los encuestados utilizaría las plataformas virtuales para el aprendizaje/educación; mientras que en México, el 60% dice que utilizaría la tecnología para socializar, y el 69% de los encuestados de Brasil la utilizaría para los videojuegos en línea.

A pesar del creciente deseo de las organizaciones de utilizar herramientas de realidad mejorada, a nivel mundial, la fiabilidad de la red es una de las principales preocupaciones, lo que también se reflejó en las respuestas de México (43%) y Brasil (42%). Los encuestados de Colombia (45%) consideran que en los lugares de trabajo pueden no saber utilizar la realidad virtual adecuadamente. Otras preocupaciones de los encuestados incluyen los costos asociados a las plataformas virtuales y la creencia de que la tecnología todavía no está disponible.

Además, más del 40% de los encuestados en América Latina están de acuerdo en que en los próximos dos años sus lugares de trabajo se alejarán del entorno de colaboración tradicional/estático para pasar a un entorno más inmersivo/virtual. A nivel mundial, el 34% de los encuestados está de acuerdo.

Cuando se trata de crear una identidad en el mundo virtual, el 49% de los profesionales de negocios latinoamericanos elegiría un avatar que refleje como son en el mundo real, el 21% elegiría una versión idealista y el 14% adoptaría una imagen diferente dependiendo del escenario y el propósito de la reunión.

"Nuestro estudio encontró que los profesionales de negocios latinoamericanos ven potencial en utilizar plataformas más inmersivas y virtuales para el trabajo", comentó Fabio Medina, Vicepresidente y Gerente General de Ciena en América Latina. "Aunque la fiabilidad de la red es una preocupación, los proveedores de servicios están tomando medidas para crear redes más robustas, fiables y adaptativas capaces de manejar los requerimientos de baja latencia y alto ancho de banda de estos espacios virtuales".

