Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

Cirium, la empresa especializada en análisis de la aviación, ha desarrollado una metodología avanzada que ofrece una imagen estándar y precisa de las emisiones de CO2 y los cálculos de consumo de combustible por vuelo y asiento de avión.

Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium, declaró: "El nivel de precisión y exactitud de los cálculos de emisiones de CO2 de Cirium supera por mucho las estimaciones de las que se dispone generalmente en la actualidad".

Las aerolíneas American Airlines y Virgin Atlantic destacaron de forma independiente que el enfoque y la precisión de las estimaciones de consumo de combustible de Cirium son superiores a los de sus propios análisis exhaustivos.

Holly Boyd-Boland, vicepresidenta de Desarrollo Corporativo de Virgin Atlantic, explicó: "Virgin Atlantic opera una de las flotas más nuevas y más eficientes en cuanto a consumo de combustible en todo el Atlántico. La medición, el seguimiento y la previsión precisos de las emisiones de CO2 son fundamentales para el objetivo y el seguimiento del progreso hacia Net Zero 2050, ya que nos permiten comprender mejor nuestro impacto medioambiental. Y lo que es más importante, también es una herramienta con la que nuestros clientes pueden seguir y elegir las aerolíneas con la menor huella de carbono. Cirium está a la cabeza en este campo, ya que ha creado datos y capacidades de previsión que son los más precisos que hemos visto hasta la fecha, tal y como se ha verificado con nuestros propios datos históricos de consumo de combustible y emisiones".

Jill Blickstein, directora de ESG, de American Airlines, señaló: "Para reducir nuestras emisiones y alcanzar el objetivo Net Zero en 2050, estamos tomando medidas para gestionar una operación más eficiente en cuanto a combustible, con aviones cada vez más eficientes en términos de combustible bajo en carbono. Además, nos hemos convertido en la primera compañía aérea del mundo con un objetivo para 2035 validado por la iniciativa Science Based Targets. La reducción de las emisiones de la aviación requerirá la colaboración de las aerolíneas, de los proveedores y de los clientes, y es importante que esas colaboraciones se basen en datos y cálculos sólidos sobre las emisiones. Cirium aporta una experiencia enorme en materia de aviación en este importante tema, y el enfoque que ha adoptado tiene en cuenta numerosas variables de una aeronave y sus operaciones".

Cirium ha combinado numerosos elementos de datos, como las especificaciones de las aeronaves y los motores, los horarios de las aerolíneas y las operaciones de vuelo reales, para crear una visión integral de la huella de emisiones real. Con ello, los clientes de Cirium pueden ver las emisiones por operador, tipo de aeronave o región geográfica y sobre una base histórica, o predictiva, lo que resuelve una diversidad de casos de uso.

"Nuestra misión es establecer la norma que permita obtener datos precisos sobre el consumo de combustible y las emisiones de carbono para que el sector de la aviación pueda cumplir sus objetivos de sostenibilidad. Si el sector quiere alcanzar sus objetivos de reducir a la mitad las emisiones de CO2 para 2050 en comparación con 2005, es necesario contar con una metodología clara", afirmóBowen. "Estamos encantados de que nuestro modelo cuente con la aprobación de las principales compañías aéreas de todo el mundo".

Los datos de emisiones también pueden combinarse con la información de las reservas de los pasajeros para que las empresas conozcan su huella de carbono. Así, las empresas pueden conocer mejor sus emisiones y descubrir qué oportunidades existen para reducirlas, así como ayudar a los viajeros a comprender su propia huella de carbono asociada a los vuelos que eligen.

Los datos de emisiones de Cirium, inigualables, están siendo utilizados por los principales departamentos de viajes corporativos, entre los que se encuentran organizaciones como Zurich Insurance, una firma de seguros global. Zurich recurre a los cálculos de Cirium para medir las emisiones de sus viajes corporativos, explorar las oportunidades de reducir las emisiones y capacitar a sus empleados para que tomen mejores decisiones a la hora de viajar.

Kara Brayton, vicepresidenta adjunta y responsable de la gestión de viajes corporativos de Zurich, comentó: "Ha sido emocionante colaborar con Cirium en el marco de un estudio de viabilidad, utilizando los datos para ayudar a Zurich a informar mejor a nuestros empleados sobre el impacto de las emisiones de carbono de sus decisiones cuando reservan un billete de avión".

"Puesto que los viajes son una categoría de emisiones tan amplia, este tipo de relaciones son fundamentales para liderar los programas de viajes de negocios sostenibles del futuro. Agradezco la disposición de Cirium para comprometerse y explorar una solución personalizada con nosotros".

Los cálculos de emisiones de CO2 de Cirium están disponibles a través de sus productos actuales y de otros nuevos, para satisfacer las continuas necesidades del mercado.

Acerca de CiriumCirium combina la potencia de datos y el análisis para que el mundo siga en marcha. La firma ofrece sus conocimientos especializados, desarrollados tras décadas de experiencia en el sector, para que las empresas de viajes, los fabricantes de aviones, los aeropuertos, las aerolíneas e instituciones financieras, entre otros, puedan tomar decisiones lógicas e informadas que configuren el futuro de los viajes, aumenten los ingresos y mejoren la experiencia del cliente. Cirium forma parte de RELX, proveedor global de herramientas de toma de decisiones y análisis basado en la información para clientes profesionales y comerciales. Las acciones de RELX PLC cotizan en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York con los siguientes símbolos: Londres: REL; Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX.

