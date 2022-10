Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

La empresa de análisis de la aviación Cirium anuncia la integración de las emisiones de CO2 de las aeronaves y los datos de seguimiento de los vuelos por satélite en Fleets Analyzer, su solución de análisis de flotas.

Cirium CO2 emissions estimates shows a 9.5% improvement in average CO2 emissions per flight in September 2022 versus 2019 (Graphic: Business Wire)

Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium, explicó: "Cirium se ha centrado en la precisión y la confluencia de los datos que ofrecemos a los clientes. Al reunir los datos de los vuelos rastreados y de las emisiones de CO2 de las aeronaves con nuestra inigualable información sobre las flotas, las empresas pueden supervisar y tener una visión de 360 grados de las aeronaves a nivel mundial que permita analizar la oferta, la demanda y la liquidez de las aeronaves".

Los datos de las emisiones de CO2 de los aviones han sido elogiados por las principales compañías aéreas, como American Airlines y Virgin Atlantic, por su precisión, algo que Cirium ha integrado en su herramienta de análisis de flotas, junto con los datos avanzados de seguimiento de vuelos por satélite de los aviones individuales. De este modo, se obtiene una cobertura completa de la utilización de aviones de fuselaje estrecho y ancho en cualquier parte del mundo.

Esta importante actualización se suma a la gran cantidad de datos de flotas de la solución, que cuenta con más de 450 000 registros únicos de aeronaves de 770 tipos diferentes, y convierte a la herramienta de análisis de flotas en la más flexible y completa del mercado actual, con una calidad de datos insuperable.

Según un nuevo análisis realizado con la solución, por ejemplo, las emisiones totales de CO2 de los vuelos comerciales de pasajeros a nivel mundial se redujeron un 23 % en septiembre de 2022 frente al mismo mes de 2019.

Dado que hubo un 15 % menos de vuelos en los períodos comparados, el análisis indica una reducción de las emisiones medias de CO2 por vuelo del 9,5 % para septiembre de 2022 en comparación con 2019.

Esto representa un descenso total de 16,2 millones de toneladas de emisiones de CO2 con respecto al año anterior.

El análisis también demuestra que se produjo una reducción estructural de las emisiones de CO2 por vuelo comercial desde el inicio de la pandemia. De hecho, la combinación de aeronaves de nueva tecnología que se entregaron o volvieron al servicio y la reducción de los vuelos de larga distancia fueron los principales impulsores. La diferencia se ha reducido recientemente, ya que los vuelos de larga distancia han empezado a recuperarse.

Esta información puede analizarse de muchas maneras. Por ejemplo, los datos pueden comparar los vuelos reales realizados entre el Airbus A320neo y la antigua generación de A320ceo, o con los tipos de aviones de la competencia, como el Boeing 737 Max.

Los datos pueden segmentarse según más de 100 categorías, por ejemplo, por lista de MSN, aerolíneas, arrendadores, país, etc.

Cirium Fleets Analyzer cuenta con los datos de flotas mejor respaldados e investigados, es la primera solución que proporciona datos de Movilidad Aérea Eléctrica y Avanzada, y ahora aprovecha los datos de seguimiento de vuelos más avanzados gracias a la asociación de Cirium con Aireon y su solución inmejorable y patentada de reporte de emisiones de aeronaves. Más información.

Acerca de CiriumCirium combina la potencia de datos y el análisis para que el mundo siga en marcha. La firma ofrece sus conocimientos especializados, desarrollados tras décadas de experiencia en el sector, para que las empresas de viajes, los fabricantes de aviones, los aeropuertos, las aerolíneas e instituciones financieras, entre otros, puedan tomar decisiones lógicas e informadas que configuren el futuro de los viajes, aumenten los ingresos y mejoren la experiencia del cliente. Cirium forma parte de RELX, proveedor global de herramientas de toma de decisiones y análisis basado en la información para clientes profesionales y comerciales. Las acciones de RELX PLC cotizan en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York con los siguientes símbolos: Londres: REL; Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX.

