Comunicado de prensa de Business Wire: Cirium

El sector de los viajes aéreos tiene ahora fácil acceso a los datos más precisos sobre emisiones de carbono de la empresa de análisis de la aviación, Cirium, a través de su nuevo almacén de datos de aviación, Cirium Sky.

Jeremy Bowen, director general de Cirium, dijo: "Hemos desarrollado Cirium Sky para ofrecer una solución de fuente única al mercado, donde las empresas pueden acceder al amplio almacén de datos de Cirium en la nube, en cualquier momento o lugar.

El nivel de precisión y exactitud de los cálculos de emisiones de CO2 de Cirium para vuelos de Cirium supera con creces las estimaciones disponibles en la actualidad, y el acceso a estos datos a través de Cirium Sky permite a nuestros clientes cumplir sus objetivos de sostenibilidad de forma más rápida y rentable".

A medida que el sector de la aviación se recupera del impacto de la pandemia, la necesidad de que las empresas informen sobre su huella medioambiental, social y de gobierno (ESG) ha cobrado cada vez más protagonismo.

Para reducir las emisiones de la aviación será necesario que las aerolíneas, los aeropuertos, los proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP), los financiadores y fabricantes de aeronaves y las empresas de viajes utilicen datos precisos que tengan en cuenta muchas variables que pueden afectar a las emisiones de un vuelo, entre ellas, las especificaciones de las aeronaves y los motores, los horarios de las aerolíneas y las operaciones de vuelo reales.

Andrew O'Connor, vicepresidente de Viaje y Sostenibilidad de Cirium, dijo: "Hasta ahora hemos observado una falta de coherencia en los informes sobre las emisiones de los vuelos, lo que ha provocado un menor consenso sobre las métricas acordadas que deben utilizarse para medir las emisiones de forma eficaz.

El equipo de Cirium tiene la misión de establecer la norma para obtener datos precisos sobre las emisiones de carbono y se centra en el consumo de combustible histórico y previsto y en las emisiones por avión, el vuelo y la clase de asiento de la cabina. Estos elementos son fundamentales para casi todos los casos de uso de la sostenibilidad en la aviación".

Cirium Sky aprovecha la última tecnología para democratizar los datos y unificarlos en un solo lugar para permitir a las empresas identificar las ineficiencias operativas, disminuir los costos, reducir los riesgos financieros e identificar nuevas oportunidades de servicio.

Con la disponibilidad de datos exhaustivos sobre el consumo de combustible de las aeronaves y los datos de emisiones de CO2 , Cirium Sky ofrece la gama más completa y profunda de conjuntos de datos de aviación del sector, incluidos los horarios y las conexiones mundiales, el estado de los vuelos, la gestión del tráfico aéreo, la meteorología, la flota mundial de aeronaves y las tarifas y el tráfico de pasajeros.

La precisión de los datos y análisis de Cirium está respaldada por sólidas asociaciones de datos con más de 900 aerolíneas, aeropuertos de todo el mundo, seguimiento por satélite ADS-B, sistemas de distribución global (GDS) y mucho más.

Acerca de Cirium

Cirium combina la potencia de datos y el análisis para que el mundo siga en marcha. La firma ofrece sus conocimientos especializados, desarrollados tras décadas de experiencia en el sector, para que las empresas de viajes, los fabricantes de aviones, los aeropuertos, las aerolíneas e instituciones financieras, entre otros, puedan tomar decisiones lógicas e informadas que configuren el futuro de los viajes, aumenten los ingresos y mejoren la experiencia del cliente. Cirium forma parte de RELX, proveedor global de herramientas de toma de decisiones y análisis basado en la información para clientes profesionales y comerciales. Las acciones de RELX PLC cotizan en las bolsas de Londres, Ámsterdam y Nueva York con los siguientes símbolos: Londres: REL; Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX.

Para más información, siga las actualizaciones de Cirium en LinkedIn o Twitter, o visite www.cirium.com.

