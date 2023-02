Comunicado de prensa de Business Wire: Citi Foundation

La Fundación Citi (la "Fundación") anunció hoy su primer Desafío global a la innovación para contribuir a ampliar el impacto de las organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo que se dedican a desarrollar soluciones innovadoras para mejorar la seguridad alimentaria. Este desafío inaugural otorgará un total de 25 millones de dólares a 50 organizaciones para apoyar el pilotaje o la expansión de diversas ideas y proyectos diseñados para tratar este problema y fortalecer la salud física y financiera de las familias y comunidades de bajos ingresos.

En todo el mundo, unos 770 millones de personas sufren alguna forma de desnutrición; por eso, la inseguridad alimentaria es una de las principales crisis mundiales de nuestra época. Según un estudio reciente de Citi Global Perspectives & Solutions (GPS), se estima la repercusión de la desnutrición en la economía mundial podría ascender a 3,5 billones de dólares por año, es decir, cerca de 500 dólares por cada persona del planeta, como consecuencia de los elevados precios récord de los alimentos y otros factores macroeconómicos que han provocado disturbios civiles, desplazamientos en todo el mundo y muchos otros males.

"Demasiadas familias de todo el mundo deben afrontar la lucha diaria de no saber cuándo ni de dónde vendrá su próximo plato de comida", comentó Brandee McHale, presidente de la Fundación Citi y directora de Citi Community Investing and Development. "Comprendemos los factores económicos que agravan cada vez más esta crisis y nuestro objetivo con esta convocatoria es ayudar a potenciar la labor de diversas organizaciones sin fines de lucro impulsadas por su misión, que son pioneras en soluciones escalables que revolucionan la vida de sus comunidades".

Para esta convocatoria, la Fundación Citi le dará prioridad a los proyectos en cuatro áreas:

-- Acceso: Apoyar las iniciativas que les faciliten y amplíen el acceso a los alimentos sanos a precios económicos a las comunidades de bajos ingresos.

-- Asequibilidad: Mejorar la asequibilidad de los alimentos a través de esfuerzos de financiación comunitaria que ayuden a reducir la carga financiera impuesta a las comunidades de bajos ingresos.

-- Disponibilidad: Resolver los desafíos que entorpecen la cadena de suministro de alimentos que conducen a beneficios positivos para la comunidad, como por ejemplo, la creación de puestos de trabajo y empresas nuevos.

-- Capacidad de adaptación: Aumentar el número de recursos disponibles para que las comunidades de bajos ingresos puedan prepararse y responder con más eficacia a las interrupciones de la seguridad alimentaria durante las crisis.

"La crisis de la seguridad alimentaria es uno de los problemas más acuciantes que debe afrontar el mundo", subrayó Liza Henshaw, presidente de Global Citizen. "Tenemos el orgullo de haber colaborado con Citi durante más de 10 años y por ende, haber vivido de primera mano las repercusiones positivas que la Fundación Citi ha generado al ayudar a sacar de la pobreza a las comunidades desfavorecidas. Esta iniciativa global les va a otorgar una financiación muy necesaria a las organizaciones industriosas que trabajan para combatir la escasez de alimentos con las soluciones innovadoras que necesitamos con suma urgencia".

El primer Desafío global a la innovación se fundamenta en la trayectoria de Citi y la Fundación, que ha venido apoyando los esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria:

-- El apoyo de Citi y la Fundación Citi ha ayudado a No Kid Hungry a entregar 300 millones de platos de comida para los niños expuestos al hambre desde 2014.

-- Los voluntarios de Citi han empaquetado más de 1,7 millones de platos de comida en nombre de U.S. Hunger desde 2017.

-- En 2020, durante el apogeo de la pandemia, la Fundación contribuyó con las iniciativas de respuesta ante el COVID-19 de la Global FoodBanking Network en toda América Central y del Sur.

-- En Asia, gracias al apoyo que le otorgó la Fundación a Think City en 2020, pudieron asociarse con cuatro organizaciones comunitarias en Malasia para garantizar que las poblaciones vulnerables recibieran alimentos y suministros médicos.

-- Más recientemente, en Europa, el apoyo financiero de la Fundación ayudó a Crown Agents International Development a comprar y entregar apoyo nutricional para bebés prematuros en Ucrania en medio del conflicto.

La fecha límite para inscribirse es el de marzo de 2023, a las 16:00 (EDT). Para saber más sobre esta oportunidad y conocer los requisitos para poder participar y las zonas geográficas destinatarias, visite: www.citifoundation.com/challenge

La Fundación Citi trabaja para promover el progreso económico y mejorar la vida de la gente en comunidades de bajos ingresos en todo el mundo. Invertimos en iniciativas que amplían la inclusión financiera, catalizan las oportunidades de empleo para los jóvenes y renuevan las metodologías para construir comunidades con una economía pujante. El enfoque "Más que filantropía" de la Fundación Citi aprovecha la enorme experiencia de Citi y su gente para cumplir nuestra misión e impulsar el liderazgo intelectual y la innovación. Para más información, visite www.citifoundation.com.

