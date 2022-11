Comunicado de prensa de Business Wire: Citizens Companies

Citizens Companies es una empresa del sector energético con 40 años de antigüedad que lidera el camino hacia un mundo más sostenible a través de la conexión de las personas, el capital y el propósito de avanzar en soluciones listas para el mercado que permitan hacer frente al cambio climático.

El día de la inauguración de la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas (COP27), Citizens pone en marcha una nueva empresa que permitirá el establecimiento y la expansión de sus centros de movilidad eléctrica, Supercool EMC, en 60 lugares de todo el mundo para 2030.

"Los Supercool Electric Mobility Centers se crearon como una plataforma llave en mano para reunir a las principales empresas de transporte del mundo y a las startup de la movilidad con el fin de resolver los principales desafíos en el umbral de la transición energética", afirma el presidente de Citizens, Sergio De la Vega.

En la COP27, Supercool EMC participará en varias mesas redondas cuyo tema es la aceleración de la transición energética y la adopción de la electrificación en el "Hub Culture Climate Pavilion" y en la "Goal House" de la COP27. Supercool EMC ofrece una oportunidad sin precedentes para que los proveedores del sector de la movilidad muestren sus productos y servicios en un mercado físico y virtual. Al mismo tiempo, los inversores pueden acceder a empresas innovadoras vanguardistas en la creación de productos que ayudan al medioambiente y apoyan la transición hacia un futuro más sostenible en el transporte. El primer Supercool EMC se inauguró en pleno corazón del clúster de la industria automovilística en Puebla (México).

Los próximos EMC de Supercool se abrirán en Ciudad de México (México) y Maranello (Italia) en el primer trimestre de 2023, y los siguientes en Boston (Massachusetts) en el tercer trimestre de 2023 y en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) en el cuarto trimestre de 2023, hasta llegar a la COP28 en la Expo City de Dubái.

Durante la fase inicial del plan de lanzamiento de EMC, se construirán las primeras sedes en el mundo físico. Por otra parte, está prevista una sede en el Metaverso para Supercool EMC en 2023.

Acerca de Citizens:

Acerca de Supercool EMC:

Supercool EMC se creó con la finalidad de reunir a los principales profesionales del transporte y empresarios de la movilidad del mundo para resolver los principales problemas en el umbral de la transición energética. La red mundial de Supercool EMC permitirá a los participantes realizar transacciones comerciales y obtener información rápidamente de colegas y expertos, lo que ayudará a reunir una amplia gama de perspectivas para crear soluciones de forma conjunta.

