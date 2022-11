Comunicado de prensa de Business Wire: Cognito

Cognito, la agencia de comunicación global independiente, anuncia el lanzamiento de su nueva identidad de marca. Cinco años después de su última renovación, el nuevo aspecto y posicionamiento reflejan el crecimiento y la expansión de la agencia a través de las líneas de servicio, los sectores y las geografías para satisfacer las necesidades de sus clientes de todo el mundo. La base de clientes de la agencia comprende más de 100 empresas de los sectores financiero, tecnológico y de servicios profesionales, desde las marcas más grandes y conocidas del sector hasta empresas dinámicas de nueva creación.

El nuevo diseño de la marca traduce el enfoque singular de la agencia a la hora de resolver los retos empresariales, el compromiso con la innovación y la aportación de nuevos pensamientos e ideas a los clientes y al sector. También es una expresión de las diferentes perspectivas y experiencias que tiene Cognito en su equipo global, que habla más de 20 idiomas y procede de más de 15 países desde sus oficinas en Estados Unidos, EMEA y APAC.

Cognito ha puesto en marcha una práctica de sostenibilidad dedicada a ayudar a sus clientes en la transición climática. A principios de este año, Cognito abrió una oficina en Sídney para aumentar su alcance en la región de Asia Pacífico junto con sus centros regionales principales en Hong Kong y Singapur.

Tom Coombes, fundador y director ejecutivo de Cognito, comenta: "La nueva marca Cognito refleja dónde nos encontramos como agencia, los servicios que ofrecemos, las geografías en las que trabajamos y la fuerza de nuestra experiencia. Sabemos que los clientes se enfrentan a desafíos cada vez más complicados. Creemos que ahora podemos ofrecer un servicio incomparable en toda la combinación, comunicación y marketing. Todos nuestros servicios y asesoramiento están pensados para clientes que trabajan en mercados complejos y competitivos. La nueva marca deja en evidencia nuestro deseo de ayudar a los clientes a prosperar en estos sectores dinámicos y nuestra ambición por ser la agencia elegida a nivel mundial".

Acerca de Cognito

Cognito es una agencia de comunicación global independiente que impulsa las conversaciones importantes para clientes en los mercados financieros, de tecnología y transición climática. Los apoyamos mientras lideran el camino hacia el desarrollo sostenible y un mundo más conectado.

Asesoramos a las organizaciones, desde líderes consolidados hasta las nuevas empresas, sobre cómo gestionar su reputación, manejar las amenazas y crear valor en mercados complejos y competitivos. Con contenidos creativos y una comprensión de la complejidad de los canales, protegemos y hacemos crecer los negocios de nuestros clientes a través de comunicaciones orientadas a objetivos y a la participación de las partes interesadas.

Nuestro equipo de consultores en todo el mundo maneja 20 idiomas de 15 países, con una gran experiencia interna y de agencia que trabaja en comunicación corporativa, relaciones públicas, marketing digital y social. Nos puede encontrar en los principales mercados financieros como Londres, Ámsterdam, Nueva York, Los Ángeles, Singapur, Hong Kong y Sídney, infundiendo el conocimiento y la cultura locales en nuestras siete oficinas con recursos multinacionales, los mismos estándares de excelencia y una perspectiva verdaderamente global.

