Comunicado de prensa de Business Wire: Congenica

Congenica, la empresa dedicada a la salud digital con sede en el Reino Unido que ofrece un análisis e interpretación rápidos de los datos genómicos, ha elegido la Plataforma de Oncología de Precisión de GenomOncology para el desarrollo de una novedosa e innovadora solución de oncología de precisión como producto sanitario de diagnóstico in vitro (IVD) con marca CE.

Impulsada por la creciente adopción de la genómica del cáncer y por la necesidad cada vez mayor de individualizar las recomendaciones terapéuticas, Congenica trabaja en el desarrollo de una aplicación de análisis de datos totalmente automatizada, cuyo objetivo es transformar la capacidad de uso y la escalabilidad de los datos genómicos para la práctica clínica rutinaria en oncología.

Para complementar aún más las capacidades de apoyo a la toma de decisiones de esta novedosa solución de oncología de precisión, Congenica está colaborando con GenomOncology para ofrecer recomendaciones terapéuticas regionales.

La Plataforma de Oncología de Precisión de GenomOncology está diseñada para armonizar la información más reciente sobre oncología de precisión, que incluye un amplio conjunto de observaciones y ontologías, así como contenido y series de datos públicos depurados, con licencia y patentados. Al incorporar esta completa base de conocimientos, Congenica podrá acceder sin obstáculos a la información seleccionada sobre oncología de precisión de los Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y otros países, para obtener conclusiones y recomendaciones basadas en datos dentro de su Plataforma de Apoyo a las Decisiones Clínicas.

Alistair Johnson, director de Servicios Profesionales de Congenica, comentó: "Esta colaboración implica la expansión de la Plataforma de Apoyo a las Decisiones Clínicas de Congenica en el campo de la oncología. Nuestro revolucionario producto ofrece una solución integral totalmente automatizada y preparada para el futuro que aprovecha todo el potencial de la secuenciación de nueva generación en el ámbito de la oncología clínica. GenomOncology aporta una amplia experiencia en la atención oncológica de precisión, y su plataforma se ha desarrollado específicamente para ofrecer soluciones informáticas clínicas para el cáncer. Tenemos mucho interés en trabajar con GenomOncology para seguir impulsando la medicina de precisión, ofrecer una atención de alta calidad a los pacientes y definir el futuro de la salud humana".

"Esta asociación con Congenica nos permite ampliar las opciones de atención oncológica de precisión a nivel mundial. La abundante información disponible dentro de la Plataforma de Oncología de Precisión de GenomOncology, combinada con las capacidades de la Plataforma de Apoyo a las Decisiones Clínicas de Congenica, dará a los médicos e investigadores el conocimiento necesario para proporcionar a sus pacientes las mejores oportunidades de atención", afirmó Brad Wertz, director ejecutivo de GenomOncology.

Acerca de CongenicaCongenica es una empresa especializada en salud digital que ofrece un análisis e interpretación rápidos de los datos genómicos, lo que permite a investigadores y médicos encontrar respuestas que cambian la vida y mejoran el bienestar y el tratamiento de las enfermedades. El software de Congenica, líder en el mundo, permite el análisis rápido de datos genómicos a gran escala y es el único producto de este tipo que ha recibido la marca CE conforme a la Directiva de Diagnóstico In Vitro.

Líder reconocido en el análisis genómico de las enfermedades raras y el cáncer hereditario, Congenica abre su plataforma a nuevas indicaciones como el cáncer somático, el diagnóstico prenatal no invasivo de última generación y el bienestar, contribuyendo así a un futuro en el que la genómica clínica se integre plenamente en la atención sanitaria.

Congenica, cuya base es la investigación pionera del Instituto Wellcome Sanger y el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, tiene una presencia mundial que apoya a los principales laboratorios internacionales, centros médicos académicos y empresas biofarmacéuticas, y es el socio exclusivo del Sistema de Apoyo a las Decisiones Clínicas para el Servicio de Medicina Genómica del NHS.

