Comunicado de prensa de Business Wire: Crayon

Un estudio global publicado hoy revela que el 54 por ciento de los encargados de tomar decisiones de TI menciona a la optimización de costos de TI como su mayor desafío.

La optimización de costos de TI, que es la práctica de controlar y reducir costos en el contexto de la maximización de valor comercial dentro de un patrimonio de TI, puede ser difícil. Y con la complejidad cada vez mayor de la tecnología, el desafío suma nuevos matices día tras día.

La nueva investigación ofrece información sobre el pensamiento de los encargados de tomar decisiones de TI en todo el mundo en temas como la tecnología, la nube y la innovación. El estudio estuvo a cargo de Sapio Research en alianza con Crayon, una empresa de innovación y servicios de TI con sede en Noruega. La investigación relevó la opinión de 2050 encargados de tomar decisiones de TI en organizaciones grandes (más de 200 empleados) en 19 países.

"Este estudio muestra que el control de costos de TI es crítico para las operaciones comerciales, especialmente en el actual contexto inflacionario", afirmó Melissa Mulholland, directora ejecutiva de Crayon. "Las empresas siempre necesitan TI y software, pero es importante utilizar estos recursos de una forma innovadora para el negocio, que permita crear más eficiencia y reducir costos".

El estudio revela que más de un tercio de las organizaciones enfrentan una falta de conocimiento sobre la forma de optimizar su gasto de nube, y otro tercio informó una falta de tiempo para buscar las mejores ofertas. En un sentido similar, las organizaciones enfrentan una ardua batalla para gestionar su gasto dinámico de TI debido a las dificultades que presenta la rotación de personal de TI.

Los problemas que pone de manifiesto el estudio son especialmente prevalentes en organizaciones pequeñas o medianas.

Aunque la mayoría de las empresas están tomando medidas en relación con la optimización de los costos de TI, la investigación sugiere que las personas que recurrieron a ayuda externa han logrado avances. En promedio, quienes consultan a asesores externos para la negociación de precios lograron ahorros del 24 % en el costo de sus licencias.

Metodología

El estudio de Crayon, realizado por Sapio Research, identifica los desafíos de TI calve compartidos por 2050 encargados de tomar decisiones de TI en todo el mundo. Dentro de esta muestra, el 21 % se desempeña en cargos ejecutivos o como vicepresidentes, otro 21 % ocupa posiciones en juntas de directores, y el 58 % restante son gerentes. La investigación se llevó a cabo en marzo de 2022.

