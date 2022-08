Comunicado de prensa de Business Wire: Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB asesoró a Repsol Ibereólica Renovables Chile SpA, una empresa conjunta entre Repsol Chile S.A. ("Repsol") e Ibereólica Renovables Chile S.A. ("Ibereólica"), para obtener financiamiento por $118 millones para la construcción y operación del Proyecto Atacama ("el Proyecto"), un parque eólico totalmente nuevo de 165,3 MW en el norte de Chile. El Proyecto se beneficia de un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo con una contraparte sólida.

La estructura de financiación del proyecto se diseñó a medida para maximizar la deuda en función de los flujos de caja financieros y operativos y con el objetivo de mantener métricas de crédito robustas. Como resultado, la transacción recibió un interés significativo de distintos bancos y fue sobresuscrita.

Repsol e Ibereólica formaron su empresa conjunta en 2020 para desarrollar, construir y operar una cartera de activos renovables en Chile. La empresa conjunta es una parte esencial del compromiso de ambas empresas con el área de energías limpias y sus planes de desarrollar capacidad eléctrica solar y eólica significativa en tierra en la región. Crédit Agricole CIB espera apoyar ambas compañías en sus ambiciones de energía limpia.

"Es un honor para Crédit Agricole CIB que Repsol e Ibereólica hayan confiado en nosotros para obtener un paquete de financiamiento competitivo, que marca un valioso precedente en el desarrollo de su empresa conjunta en Chile" dijo Mathieu Rousson, gerente general de la división de Energía e Infraestructura para Latinoamérica de Crédit Agricole CIB.

Esta es la cuarta transacción de asesoría que Crédit Agricole CIB ha realizado en Chile en los últimos dos años. Además del Proyecto Atacama, estas transacciones incluyeron el parque eólico de 204 MW de Cabo Leones II (propiedad de Ibereólica y Global Power Generation), la planta San Pedro de 101 MW (propiedad de Global Power Generation) y la planta de energía de tecnologías múltiples de Generadora Metropolitana. Esta transacción solidifica aún más la posición de liderazgo de Crédit Agricole CIB en el sector de energía chileno.

Acerca de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB es la rama de banca corporativa y de inversión del Grupo Crédit Agricole, el décimo grupo bancario a nivel mundial en términos de tamaño de balance general (The Banker, julio de 2022). Más de 8900 empleados en Europa, las Américas, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África apoyan a los clientes del Banco, satisfaciendo sus necesidades financieras en todo el mundo. Crédit Agricole CIB ofrece a sus grandes clientes corporativos e institucionales una gama de productos y servicios en actividades de mercados de capitales, banca de inversión, financiación estructurada, banca comercial y comercio internacional. El Banco es pionero en el ámbito de la financiación climática, y actualmente es líder del mercado en este segmento con una oferta de productos completa para todos sus clientes.

Desde hace muchos años Crédit Agricole CIB se ha comprometido al desarrollo sostenible. El Banco fue el primer banco francés en firmar los Principios del Ecuador en 2003. También ha sido pionero en los mercados de Bonos Verdes con la organización de transacciones públicas desde 2012 para una amplia gama de emisores (bancos supranacionales, corporaciones, autoridades locales, bancos) y fue uno de los coautores de los Principios de Bonos Verdes y de las directrices de los Bonos Sociales. Basándose en la experiencia de un equipo de banca sostenible y el fuerte apoyo de todos los bancarios, Crédit Agricole CIB es uno de los bancos más activos en el mercado de Bonos Verdes.

Para obtener más información, visite www.ca-cib.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220818005443/es/

Contacto

Crédit Agricole Corporate and Investment BankJenna Lee Responsable de Comunicación para América Correo electrónico: jenna.lee@ca-cib.com Tel: +1 212 261 7328

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.