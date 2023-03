Comunicado de prensa de Business Wire: Crescent Healthcare

La Sociedad Estadounidense de Cirugía Robótica y Crescent Healthcare, una división del grupo empresarial Crescent, organizarán el primer Foro Mundial de Tecnología Médica Robótica de Oriente Medio el 16 de marzo de 2023 en Dubai. El evento será el primer foro mundial dedicado a reunir a los expertos de renombre internacional en la región, para presentar los últimos avances en cirugía robótica, un campo en pleno crecimiento que está revolucionando la atención médica.

His Excellency AbdulRahman bin Mohamed Al Owais, UAE Minister of Health and Prevention (Photo: AETOSWire)

El Foro contará con la participación de ministros, funcionarios gubernamentales de cargos jerárquicos y profesionales de la atención médica, la I+D y la inversión para debatir el futuro de la cirugía robótica asistida, además de la posición de liderazgo de los EAU en la vanguardia de la sanidad.

Al respecto, Su Excelencia AbdulRahman bin Mohamed Al Owais, Ministro de Salud y Prevención de los EAU, comentó: "Mientras afrontamos los desafíos que plantea la atención médica moderna, para los EAU es un orgullo ser la sede del Foro Mundial de Tecnología Médica Robótica. Al adoptar la tecnología y la innovación, podemos mejorar aún más la evolución de los pacientes y ofrecerles a todos soluciones médicas más eficientes y eficaces".

Por su parte, el Dr. Vipul Patel, presidente de la Sociedad de Cirugía Robótica y uno de los cirujanos robóticos con más experiencia del mundo, comentó: "El Foro será una plataforma única para intercambiar conocimientos y estudiar soluciones innovadoras que pueden ayudar enormemente a mejorar los resultados de los pacientes".

Hamid Jafar, Presidente de Crescent Group of Companies y anfitrión del evento, subrayó: "Este foro es una importante plataforma que reúne a los líderes de la industria para impulsar avances significativos en el sector de la atención médica. Estamos encantados de poder organizar este evento y esperamos poder compartir ideas y conocimientos en este campo tan apasionante".

El Dr. Fred Moll, fundador de Intuitive Surgical y pionero de la cirugía robótica, manifestó: "Es un honor formar parte del Foro y tener la oportunidad de compartir ideas sobre el futuro de la cirugía robótica con los compañeros innovadores y los líderes del sector".

Neeraj Agrawal, miembro del Directorio de EndoQuest, declaró: "Este evento reúne a las mentes mundiales más brillantes y prestigiosas de este campo en la región del Golfo y para nosotros es un honor poder participar".

Kurt Azarbarzin, director general de EndoQuest, agregó: "Estamos muy contentos de presentar las últimas innovaciones en cirugía robótica sin cicatrices ni incisiones, gracias a la utilización de robots flexibles que ingresan a través de los orificios humanos naturales".

Eduardo Fonseca, miembro del Directorio de XCath, comentó: "Desde imágenes y sensores avanzados hasta robótica de vanguardia e IA, las posibilidades de mejorar la evolución de los pacientes y mejorar la calidad de la atención son infinitas. La región del Golfo estará a la vanguardia del desarrollo de tecnologías innovadoras con el potencial de transformar la industria de la atención médica".

El Foro Mundial de Tecnología Médica Robótica contará con la presencia de algunas de las figuras mundiales más renombradas en el campo de la cirugía robótica, en particular, el Dr. Chris Thompson, profesor de la Universidad de Harvard, quien ha estado a la vanguardia del desarrollo y la experimentación de nuevas técnicas quirúrgicas robóticas. El Dr. Santiago Horgan, Director del Centro para el Futuro de la Cirugía de la Universidad de California en San Diego, también expondrá sus puntos de vista. La participación de estos expertos distinguidos subraya la importancia del Foro en calidad de plataforma para intercambiar conocimientos y contribuir al progreso de la medicina robótica.

El Foro contará con ponencias de expertos destacados en la materia, mesas redondas interactivas y demostraciones prácticas de los últimos sistemas quirúrgicos robóticos. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer los últimos avances en este campo y experimentar en primera persona cómo la cirugía robótica está cambiando rápidamente la fisonomía de la atención médica en todo el mundo.

