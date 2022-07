Comunicado de prensa de Business Wire: CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR), líder global en Seguridad de la identidad, anunció hoy que fue nombrada Líder en Gartner® Magic Quadrant? 2022 por la gestión de acceso privilegiado1. La empresa se posicionó en el nivel más alto de capacidad para ejecutar y el mayor nivel en integridad de visión por cuarta vez consecutiva.

Según el informe: "Aunque los productos principales de gestión de acceso privilegiado (privileged access management, PAM) siguen siendo herramientas importantes de seguridad, la demanda cambiante en el mercado introdujo un nuevo énfasis en la nube, desde la entrega de SaaS de herramientas de PAM, hasta la expansión de funcionalidades para la seguridad en la nube en herramientas de PAM, incluidas la gestión de secretos y la gestión de derechos de infraestructura en la nube (cloud infrastructure entitlement management, CIEM)".

La plataforma de seguridad de la identidad CyberArk, creada para empresas dinámicas, permite acceso seguro para cualquier identidad desde cualquier lugar y para el rango más amplio de recursos o entornos. La plataforma, centrada en controles inteligentes de privilegios, aborda el rango más amplio de requisitos de seguridad de la identidad, todo desde un solo portal de administración con auditoría unificada y detección y respuesta continuas a amenazas.

Al ayudar a los clientes a habilitar Zero Trust al aplicar el menor privilegio, CyberArk sigue innovando con sus soluciones autogestionadas y expandiendo la cartera de SaaS de gestión de acceso privilegiado, seguridad de privilegio de punto final, gestión de secretos y ofertas de seguridad de privilegios en la nube. La semana pasada, CyberArk anunció nuevas ofertas de seguridad de la identidad que abordan las necesidades de los clientes para proteger un rango en expansión de identidades que requieren accesos privilegiados, elevación privilegiada y acceso a una amplia gama de secretos. Los anuncios incluyen CyberArk Secrets Hub, CyberArk Secure Cloud Access e Identity Security Intelligence, uno de los servicios compartidos fundacionales de la plataforma.

"La gestión de acceso privilegiado debe estar en el centro de las estrategias de seguridad de la identidad para que las organizaciones reduzcan efectivamente la deuda y desarrollen de forma segura y eficiente sus iniciativas comerciales digitales", dijo Barak Feldman, vicepresidente sénior de CyberArk. "Creamos una base tremenda de confianza con más de 7500 clientes empresariales globales que confían en CyberArk como socio a largo plazo. Las organizaciones líderes del mundo aprovechan nuestras soluciones ampliadas de gestión de acceso privilegiado como parte de nuestra plataforma de seguridad de la identidad para proteger un número creciente de identidades humanas y de máquinas en entornos híbridos y de múltiples nubes. Nos enorgullece nuestra capacidad de ofrecer de manera uniforme a clientes y socios soporte, capacitación y modelos flexibles de compra e implementación que necesitan para tener éxito de forma más segura".

Además, CyberArk recientemente reveló el Gestor de acceso privilegiado autogestionado versión 12.6 con gestión de credenciales, gestión de sesión y mejoras en el análisis de amenazas y el Gestor de privilegio de punto final de CyberArk para Linux.

Para descargar una copia gratuita de Gartner Magic Quadrant 2022 para la gestión de acceso privilegiado, visite: https://www.cyberark.com/gartner-2022-mq-pam-es

1 - Gartner® Magic Quadrant? for Privileged Access Management, de Michael Kelley, James Hoover, Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, 19 de julio de 2022

Aviso legal de GartnerGartner y Magic Quadrant son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y a nivel internacional y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no apoya a ningún proveedor, producto o servicio indicado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solamente a aquellos proveedores que tienen la clasificación más alta u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner contienen las opiniones del instituto de investigación de Gartner y no deben interpretarse como innegables verdades de hecho. Gartner no ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en referencia a esta investigación, incluida toda garantía de aprovechamiento o idoneidad para un propósito en particular.

Acerca de CyberArkCyberArk (NASDAQ: CYBR) es el líder mundial en Seguridad de la identidad. Centrado en la gestión de acceso privilegiado, CyberArk ofrece la oferta de seguridad más completa para cualquier identidad (humana o máquina) en aplicaciones empresariales, fuerzas de trabajo distribuidas, cargas de trabajo en la nube híbrida y durante todo el ciclo de vida de DevOps. Las organizaciones líderes del mundo confían en CyberArk para ayudar a proteger sus activos más críticos. Para obtener más información acerca de CyberArk, visite https://www.cyberark.com, lea los blogs de CyberArk o síganos en Twitter en @CyberArk, LinkedIn o Facebook.

