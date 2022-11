Comunicado de prensa de Business Wire: CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR), líder mundial en seguridad de la identidad, hoy que ha sido nombrado líder en el flamante informe 2022 Gartner® Magic Quadrant? de la gestión del acceso1. Este reconocimiento sigue a la designación de CyberArk como líder en el Gartner® Magic Quadrant? de la gestión del acceso privilegiado2, lo que la convierte en la única empresa en ser reconocida como líder en ambos informes.

"El panorama actual de las amenazas va en constante aumento y exige un liderazgo en seguridad de la identidad en diversas categorías. No basta con gestionar las identidades. Todos los tipos de identidades deben estar protegidos, sea cual fuere el dispositivo, la ubicación o el entorno", explicó Udi Mokady, fundador, presidente y director general de CyberArk. "Consideramos que este reconocimiento de Gartner avala una vez más nuestra estrategia de ofrecer la plataforma de seguridad de identidades más completa del sector, centrada en la gestión de accesos privilegiados". El enfoque de CyberArk de que la seguridad es lo primero es un diferenciador para nuestro negocio y un impulsor de valor crítico para nuestros clientes y socios".

La Plataforma de seguridad de las identidades de CyberArk permite la protección de cualquier identidad -humana o de máquina- a través de la más amplia gama de dispositivos y entornos desde una única y completa plataforma. Incluye CyberArk Identity, que garantiza el acceso a miles de aplicaciones críticas para el negocio y puntos finales que necesitan todos los usuarios: empleados, socios comerciales, proveedores y clientes. CyberArk ayuda a las empresas a reforzar la protección y mejorar la productividad mediante la aplicación de controles inteligentes de privilegios en el punto de autenticación, sesiones de usuarios de alto riesgo y más, en todo el ciclo de la identidad.

CyberArk continúa innovando para seguir el ritmo de las necesidades de los clientes. Recientemente presentó nuevas capacidades de autenticación multifactor adaptable (MFA) y sin contraseña contraseña para proporcionar defensas adicionales contra los ataques que se basan en la fatiga de la MFA para obtener acceso no autorizado a los sistemas protegidos. Además, CyberArk Identity Compliance amplía los conceptos de confianza cero y mínimo privilegio para ayudar a garantizar que el acceso de los usuarios cumpla continuamente con las exigencias normativas.

En el Cuadrante Mágico de Gartner de 2022 de la gestión del acceso privilegiado (2022 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management), CyberArk se posicionó por cuarta vez consecutiva en la posición más alta en cuanto a la capacidad de ejecución y en la más alta en cuanto a la integralidad de la visión.

Además del último reconocimiento de Gartner, CyberArk sigue recibiendo un amplio reconocimiento por parte del sector por sus ofertas en seguridad de la identidad. Recientemente fue nombrada líder general por KuppingerCole Analysts AG en el informe 2022 "Leadership Compass: Passwordless Authentication". Según el informe, "CyberArk se ha consolidado como líder en seguridad de la identidad". CyberArk también ganó el premio SC 2022 a la mejor solución de gestión de las identidades.

CyberArk también organizará un seminario web mundial con el título "Gestionar las identidades no basta. Protéjalas. Comprender la seguridad de la identidad de CyberArk y cómo aplicarla en su organización" (Don't Just Manage Identities. Secure Them! Understanding CyberArk Identity Security and How to Apply It Across Your Organization) el día miércoles 16 de noviembre de 2022. Para inscribirse, visite: https://lp.cyberark.com/identity-security-defined-nov.html.

Para descargar copias gratuitas de ambos informes de Gartner, visite: https://www.cyberark.com/es/gartner-magic-quadrant-reports-for-pam-and-access-management/

Avisos legales de Gartner

GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. y a nivel internacional y se utilizan en este documento con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no apoya a ninguna compañía, producto o servicio mencionado en los estudios publicados y no aconseja a los usuarios de tecnologías que elijan solamente a los proveedores con las clasificaciones más altas. Los estudios publicados por Gartner están compuestos por las opiniones de su equipo de investigaciones y no deben considerarse declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las responsabilidades, explícitas o implícitas, con respecto a este estudio, incluida cualquier garantía de comercialización o conveniencia para fines particulares.

1 - Gartner® Magic Quadrant for Access Management, de Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley, James Hoover, Brian Guthrie, 1 de noviembre de 2022 2 - Gartner® Magic Quadrant? for Privileged Access Management, de Michael Kelley, James Hoover, Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, 19 de julio de 2022 3 - KuppingerCole Analysts AG, "Leadership Compass: Passwordless Authentication," 4 de octubre de 2022, de Alejandro Leal

Acerca de CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR) es el líder mundial en seguridad de la identidad. Centrado en la gestión de acceso privilegiado, CyberArk tiene la oferta de seguridad más integral para cualquier identidad, ya sea humana o de una máquina, en todas las aplicaciones comerciales, manos de obra distribuidas, cargas de trabajo en la nube híbridas y en todo el ciclo de vida de DevOps. Las organizaciones líderes a nivel mundial confían en CyberArk para ayudar a proteger sus activos más críticos. Para más información acerca de CyberArk, visite https://www.cyberark.com, lea los blogs de CyberArk o síganos en Twitter a través de @CyberArk, LinkedIno Facebook.

Copyright © 2022 CyberArk Software. Todos los derechos reservados. Todas las otras marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

