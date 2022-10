Comunicado de prensa de Business Wire: Dahua Technology

Dahua Technology, proveedor de soluciones y servicios inteligentes para la Internet de los objetos (IoT) centrados en el vídeo a nivel mundial, organizó el 4.o Día del socio de Dahua en el Palacio del Congreso de Versalles en París, Francia. Con el lema "Innovación a través de la cooperación", Dahua y sus 21 socios ECO de diferentes países mostraron sus últimas soluciones innovadoras y presentaron sus ideas sobre las innovaciones conjuntas actuales, además de las expectativas para los próximos años.

Juntos se puede hacer más que solos. Este fue el concepto central del Día del socio de Dahua en 2022. Es imperativo que las empresas piensen en la colaboración y la integración de la misma manera, para resolver con más eficacia los desafíos comunes que afrontan los mercados verticales. Como destacó David Shen, presidente de Dahua Western Europe, en su discurso de apertura, "las tecnologías han evolucionado rápidamente en los últimos años y la necesidad de avanzar con la digitalización se ha diversificado. Una sola empresa no puede generar soluciones adecuadas para todas las ocasiones... El valor añadido que le ofrecemos a los clientes debe venir en forma de soluciones y servicios completos y profundamente integrados que sean abiertos, flexibles, totalmente conectados y fáciles de gestionar".

Dahua Technology suscribe la necesidad de que haya apertura en la integración y adopta esta filosofía junto con sus socios ECO. Conjuntamente, las soluciones inteligentes pueden ofrecerles más valor agregado, además de la seguridad, a las ciudades, las empresas y demás organizaciones, por ejemplo, desde reducir la congestión del tránsito, supervisar la vida silvestre y rastrear los flujos de residuos, hasta mejorar las ventas en los puntos de venta. Durante el evento, diversos expertos en seguridad de una varidad de campos explicaron cómo sus soluciones inteligentes se pueden integrar con las soluciones y los productos verticales de Dahua para beneficiar a los integradores de sistemas y a los usuarios finales de varios mercados verticales, como por ejemplo, el comercio minorista, el transporte y el estacionamiento, el análisis de vídeo, las infraestructuras críticas, la sanidad y las industrias residenciales, entre otros.

Al establecer una conexión de hardware fiable con sus socios tecnológicos, Dahua ofrece una variedad de soluciones profundamente integradas con funciones complejas que permiten a los usuarios finales actualizar sus sistemas.

Además, los socios especializados en integración de software pueden crear una plataforma unificada con la tecnología de IA de Dahua, para generar informes completos que faciliten el análisis empresarial inteligente, además de lograr que haya más industrias verticales que puedan optimizar su operación comercial.

El Día del socio de Dahua ofrece la oportunidad para demostrar en qué consisten la apertura y la integración de productos y soluciones inteligentes, con el objetivo de lograr un éxito sostenible y superar los desafíos imprevistos a través de la cooperación ecológica. Colaborando codo a codo con sus socios ECO, Dahua Technology aboga por el desarrollo sostenible de la sociedad, además de facilitar la innovación digital de las ciudades y la transformación inteligente de las empresas.

