Comunicado de prensa de Business Wire: Dar Al-Handasah

El 16 de enero, Dar Al-Handasah Consultants -Dar- inauguró su oficina de Polonia en Aleje Jerozolimskie 142 B 02-305, Varsovia. La mundanza tiene lugar después de que la empresa comenzara sus actividades de diseño como el principal servicio de ingeniería civil en el nuevo aeropuerto Centralny Port Komunikacyjny (CPK) de Polonia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005924/es/

[Right to left] Dar Regional Director of Operations Danny Aoun, Dar Chairman and CEO Talal Shair, HE the Lebanese Ambassador to Poland Reina Charbel, CEO of CPK Mikolaj Wild, and Director of Aviation at CPK Piotr Kasprzyk. (Photo: AETOSWire)

A la ceremonia inaugural asistieron el presidente y director ejecutivo de Dar, Talal Shair, el director regional de Operaciones Danny Aoun, y un equipo de directores líderes de la empresa y expertos de la industria. Entre los invitados de honor a la ceremonia se incluyeron el presidente y director ejecutivo de CPK Mikolaj Wild, el director de Aviación del CPK Piotr Kasprzyk, un representante de las aerolíneas nacionales polacas LOT, la embajadora libanesa en Polonia HE Reina Charbel, así como también partes interesadas sénior, funcionarios y subconsultores del sector de la aviación de Polonia.

El presidente y director ejecutivo de Dar, Talal Shair, expresó: "Incluso como uno de los consultores líderes de diseño en el ámbito de la aviación y con nuestra experiencia en aeropuertos de todo el mundo, fuimos cautivados por la visión auténtica y la ambición del nuevo aeropuerto. Y eso hizo que fuera un honor más grande cuando nuestra empresa fue nombrada como principal servicio de ingeniería civil. Estamos aquí hoy para cumplir todas nuestras promesas y más, aprovechando nuestra excelencia técnica y capacidades de consultoría para ayudar a ofrecer un aeropuerto resiliente, para el futuro y altamente sustentable que pueda reforzar las conexiones en Europa y posicionar a Polonia como un centro de distribución continental".

El director regional de Operaciones, Danny Aoun, puso énfasis en el compromiso a largo plazo de Dar para con Polonia y agregó: "Nos estamos estableciendo para crear un equipo de expertos locales que puedan personalizar la importante experiencia y las credenciales globales de nuestra empresa para apoyar los proyectos en Polonia y Europa, y provocar incluso un mayor impacto y brindar valor a las comunidades de todo el país".

Acerca de Dar:

Dar es una de las consultorías líderes del mundo que brinda servicios de diseño, ingeniería y gestión de proyectos a una amplia gama de sectores del mercado, que incluyen edificios y ciudades, transporte e infraestructura civil, agua y medioambiente. Dar es también miembro fundador de Dar Group, un grupo global de diseño, ingeniería y consultoría con un impacto y alcance global galardonados. En 2022, el Dar Group se clasificó en el primer puesto entre las firmas de diseño internacionales en el mercado de aeropuertos, así como también décima entre las firmas de diseño internacionales, tercera en el área de edificios y sexta en el área de transporte (Registro de noticias sobre ingeniería).

www.dar.com

*Fuente:AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005924/es/

Contacto

Oficina de Polonia: Sonia Rutkowska (+48) 699891333 Sonia.Rutkowska@dar.com Internacional: Haya Yahya 009611790002 Haya.yahya@dar.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.