Comunicado de prensa de Business Wire: DataXstream LLC

DataXstream LLC, SAP® Gold partner, dedicado a construir soluciones tecnológicas para usuarios de ventas y distribución, hoy anuncia la apertura de sus oficinas en Latinoamérica, y el nombramiento de Diego Perelman como presidente de DataXstream LATAM. Esta estrategia responde a la creciente demanda global de soluciones para mejorar y simplificar los procesos de ventas en SAP.

Con más de 20 años de experiencia en la implementación de soluciones informáticas, incluyendo 15 años como gerente de proyecto SAP y 9 como experto en Order-to-Cash, Perelman lleva un gran recorrido en puestos de liderazgo. Ha vivido y trabajado en Panamá, Chile, México, Venezuela y Florida (EE.UU.), siendo un profesional sumamente capaz para liderar la expansión de DataXstream en Latinoamérica.

"Las empresas tienen el desafío de encontrar y manejar más y nuevos canales para realizar negocios e interactuar con sus clientes por lo que necesitan unificarlos para continuar creciendo", dijo Tim Yates, CEO de DataXstream. "La apertura de DataXstream LATAM es el próximo paso que surge con naturalidad. Con Diego, confiamos en expandir nuestra plataforma OMS+ hacia nuevos mercados ofreciendo un servicio inigualable y brindando soporte técnico al mundo entero".

Continuando el legado, DataXstream LATAM brindará servicios globales para los productos de DataXstream y adicionalmente, ofrecerá servicios de consultoría de negocios y de productos SAP.

La plataforma OMS+ de administración de órdenes soluciona los desafíos de los modelos complejos de negocio simplificando el procesamiento de órdenes y operaciones del punto de venta en SAP. Haciendo uso de tecnologías emergentes como SAP BTP (Business Technology Platform), OMS+ rediseña la interfaz del usuario reflejando las interacciones con clientes y proveyendo una plataforma para que SAP ERP funcione como la base para una verdadera estrategia de comercio unificada.

Perelman agregó: "Estoy encantado de liderar la expansión de DataXstream en Latinoamérica. Existen grandes oportunidades para expandir nuestras soluciones en la región. Dia a día se incrementan las ventas digitales de B2B (Business-to-Business) a través de diferentes canales, y las empresas necesitan unificar estas plataformas. En DataXstream LATAM buscamos trabajar con nuestros clientes para optimizar la gestión de pedidos".

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005906/es/

Contacto

Cailin Yates Directora del departamento de comunicación cyates@dataxstream.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.