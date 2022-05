Comunicado de prensa de Business Wire: Dawex

Dawex, la empresa líder en tecnología de plataformas de intercambio de datos, mercado de datos y hub de datos, presenta el Mercado de Datos de MGTS, el primer mercado de datos no personales del sector del uso de productos de automoción (distribución, venta, utilización, desgaste, mantenimiento y equipamiento) y de movilidad personal en general. El mercado de datos de MGTS pretende aunar los esfuerzos de todos los agentes y observadores de la movilidad personal tanto de la actualidad como del futuro para permitir a sus usuarios comprender la evolución de este sector en plena transformación, anticiparse a ella e innovar al respecto.

Con más de 50 millones de clientes atendidos anualmente y una trayectoria de 50 años, Mobivia es el grupo líder de su sector y está presente en 18 países a través de los 2.000 centros de atención al cliente de las cadenas de mantenimiento de productos de automoción multimarca Midas, Norauto y ATU.

"Dawex nos ha aportado la solución tecnológica para monetizar y generar valor a partir de nuestros datos o los de nuestros socios, gracias a la creación de una plataforma de intercambio de datos que aúna solidez, eficacia, seguridad y facilidad de uso", explica Ludovic Codeluppi, Director Internacional de Producto de MGTS.

El Mercado de Datos de MGTS se sustenta en la tecnología de intercambio de datos de Dawex para facilitar la transmisión ascendente, centralización, distribución, intercambio y monetización de los datos no personales de este sector. Los distintos agentes del mercado mantienen el control sobre sus datos y deciden libremente entre quiénes los difunden y para qué usos, dentro de un entorno que garantiza la seguridad y la trazabilidad. Gracias al conocimiento experto de Dawex sobre el sector y la correspondiente normativa, el mercado de datos de MGTS se ajusta a las disposiciones de los marcos reglamentarios europeos e internacionales, así como a los principios rectores de la futura Ley de Datos.

"En menos de un año, MGTS ha forjado relaciones sólidas con empresas externas a nuestro ecosistema inmediato gracias a la oportunidad de establecer contacto ofrecida por Dawex" ,prosigue Ludovic Codeluppi. "La circulación y la comercialización de datos entre estas partes interesadas va a desempeñar un papel decisivo en el desarrollo de nuevos modelos de negocio".

La tecnología de Dawex permite a MGTS estructurar y gestionar un amplio ecosistema de datos del sector del uso de productos de automoción y movilidad. Dicha tecnología ofrece a las partes interesadas los medios necesarios para conocer en profundidad y mejorar la experiencia de sus usuarios, incrementar su productividad y eficacia e impulsar la innovación. La implementación de esta infraestructura por parte de MGTS pone de relieve la solidez de la arquitectura de referencia de Dawex y constituye un ejemplo del liderazgo de su tecnología.

"El intercambio de datos se ha convertido en un reto importante en materia de competitividad empresarial y soberanía económica", comenta Fabrice Tocco, Codirector General de Dawex. "Organizar la circulación y monetización de los datos que se poseen dentro del propio ecosistema se está imponiendo como una capacidad imprescindible para todos los agentes de la cadena de distribución".

