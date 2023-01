Comunicado de prensa de Business Wire: Deel

Deel, la multinacional de RR. HH., acaba de anunciar el lanzamiento de Deel HR, US Payroll y Deel Engage. Con ello, por primera vez, permite contratar, gestionar y pagar a equipos de todo el mundo en una única plataforma. Esta noticia se produce coincidiendo con la llegada de Deel a los 295 millones de dólares de ingresos anuales recurrentes, cifra muy superior a los 57 millones de ARR de hace un año, y con una valoración de la empresa de 12 000 millones de dólares.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005222/es/

Deel's global HR platform lets users hire, pay, and manage all teammates compliantly. (Graphic: Business Wire)

El trabajo ha pasado a ser global, pero hasta ahora ninguna plataforma de RR. HH. lo había gestionado todo para todos y en cualquier lugar. La mayoría de los equipos utilizan hasta 16 herramientas diferentes para la gestión de equipos internacionales, lo que da lugar a la fragmentación de datos, problemas de consolidación tecnológica y experiencias de equipo poco coherentes. Deel ha racionalizado todo lo necesario para contratar, gestionar y pagar a los equipos globales en una sola plataforma. Las nuevas funcionalidades incluyen:

-- Deel HR: El primer Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH) a nivel mundial con todo lo necesario para gestionar de forma eficaz la totalidad de una plantilla global, desde empleados directos hasta contratistas internacionales y empleados de las denominadas "Employer of Record" (EOR). Deel HR será gratuito para empresas con menos de 200 empleados, lo que les supondrá un ahorro aproximado de 20 000 dólares.

-- US Payroll: Marca la expansión de la oferta global de pago de salarios de Deel con su primer motor interno de pagos, empezando en EE. UU. Nunca será tan sencillo gestionar los salarios de equipos globales, todo en una sola plataforma.

-- Deel Engage: Un conjunto de complementos de HR Slack conectados a Deel HR para ayudar a los equipos distribuidos a construir una cultura más fuerte, aumentar su colaboración, gestionar las solicitudes de tiempo libre, reuniones "uno a uno", referencias de candidatos, y mucho más.

Ya sea que desee contratar en todo el mundo sin abrir entidades legales, agilizar los recursos humanos para su equipo global o consolidar el pago de salarios en todos los países, Deel lo hace todo.

Todas estas novedades se anuncian cuando Deel cierra 2022 con 295 millones de dólares de ARR, lo que supone un aumento de más del 400 % con respecto a la cifra de 57 millones de dólares de finales de 2021. La empresa también ha confirmado que su EBITDA es positivo desde septiembre de 2022. La nueva inversión de Emerson Collective y la participación de inversores existentes dan a Deel una valoración de 12 000 millones de dólares. Deel ahora cuenta con más de 15 000 clientes, incluidos Nike, Shopify y Klarna.

Camilla Giesecke, directora de operaciones y expansión de Klarna, declaró: "Nos complace anunciar que Deel ya es un socio global de Klarna para la incorporación de talento y la gestión del pago de salarios".

"En Emerson Collective, nuestra filosofía de inversión de riesgo consiste en acelerar el crecimiento de empresas relevantes que ayuden a las personas a desarrollar todo su potencial, lo que incluye proporcionar acceso a oportunidades de trabajo de alta calidad", afirma Sarah Pinto, socia de Emerson Collective. "Los productos de Deel ayudan a cumplir esa misión al abrir oportunidades de trabajo para personas con talento en cualquier parte del mundo. Nos ha impresionado la amplitud de visión del equipo y la velocidad con la que ejecutan sus proyectos".

"Ya hemos revolucionado la contratación global; ahora planeamos revolucionar toda la industria de los RR. HH.", afirmó Alex Bouaziz, cofundador y director ejecutivo de Deel. "Los productos que simplifican de forma radical la gestión de RR. HH. nos acercan a nuestro objetivo de ayudar a millones de personas a trabajar en las mejores empresas del mundo".

Acerca de Deel

Deel es la plataforma de RR. HH. integral para equipos internacionales. Ayuda a las empresas a simplificar todos los aspectos de la gestión de una plantilla internacional, desde la cultura y la incorporación hasta el pago de salarios locales y el cumplimiento de las normativas. Configurar Deel, que trabaja de conformidad con todas las normas para contratistas independientes y empleados de tiempo completo en más de 150 países, solo lleva unos minutos. Para más información, visite Deel.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005222/es/

Contacto

prteam@deel.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.