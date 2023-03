Comunicado de prensa de Business Wire: Definity First

Definity First, compañía líder en servicios de TI de soluciones tecnológicas de nivel empresarial y Microsoft Partner, anunció hoy su reciente reconocimiento con la certificación de Great Place To Work®, parámetro de referencia a nivel internacional que evalúa a las organizaciones que se enfocan en ofrecer experiencias de trabajo excepcionales a sus empleados.

Esta certificación mide ciertos aspectos de la experiencia de los empleados, incluyendo la maximización del potencial humano a través de líderes efectivos, los valores y la confianza, todo a través de la recopilación de respuestas y comentarios para obtener un panorama completo del entorno laboral.

"Para nosotros es esencial el crear un espacio de trabajo en donde cada uno de nuestros integrantes se sienta con la libertad de proponer y contribuir con sus conocimientos en cada uno de nuestros proyectos. No solo estamos comprometidos con nuestros clientes, también con nuestros colaboradores. Este reconocimiento de Great Place To Work® demuestra que, aunque estemos trabajando vía remota, no existen barreras", afirma Freddy Castro, CEO de Definity First.

Definity First calificó con el 95% como resultado final en la encuesta, siendo reconocida por su personal como un lugar en donde se reconoce el esfuerzo, se fomenta el respeto, se invita a innovar y colaborar, y donde sus inquietudes y propuestas de valor son tomadas en cuenta, tanto en proyectos, como en sus iniciativas y programas internos.

"Nuestro enfoque es seguir creando un espacio de trabajo comprometido a proteger el balance entre la vida laboral y personal, al mismo tiempo que fomentamos el respeto, la individualidad y la libre expresión en una compañía que también promueve la diversidad, equidad e inclusión",afirmó Edna González, directora de Human Capital.

Este reconocimiento refuerza el compromiso que Definity First tiene con sus equipos de trabajo al brindarles un lugar donde se promueve el respeto e iniciativas de diversidad e inclusión, y donde se motiva no solo a innovar, sino a superar las expectativas de sus clientes a través de soluciones tecnológicas de vanguardia.

Acerca de Definity First

Definity First se especializa en servicios de TI, desarrollo de aplicaciones en la nubey tecnologías de Microsoft, brindando soluciones tecnológicas de nivel empresarial que ayudarán a organizaciones a evolucionar y transformar procesos para llegar a sus metas de negocio.

Fundada en el 2004, con 6 oficinas en Estados Unidos y México, Definity First ha trabajado para algunas de las compañías y universidades más emblemáticas, como Tesla, Flowserve, Harvard, Berkeley, Caltech, entre otras.

