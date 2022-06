Comunicado de prensa de Business Wire: Degreed

Degreed, pionera en la experiencia de aprendizaje con ocho millones de usuarios, compartió hoy los resultados de un estudio encomendado a Total Economic ImpactTM (TEI) de su Plataforma de experiencia de aprendizaje (Learning Experience Platform, LXP). El estudio, realizado por Forrester Consulting, encontró que las organizaciones que utilizan LXP de Degreed experimentaron un tiempo de productividad más rápido con los nuevos empleados, la democratización del aprendizaje en toda la fuerza laboral, una mejora de las habilidades y menores costos de contenido de aprendizaje. El retorno de la inversión total potencial calculado en el estudio fue del 312 %, con un valor actual neto (net present value, NPV) de 4,69 millones de USD y una recuperación en menos de seis meses. Lea el estudio completo aquí.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220615005114/es/

The study found that Degreed delivers 312% ROI. (Graphic: Business Wire)

"Nuestros clientes eligen Degreed junto con sus Sistemas para el manejo del aprendizaje (Learning Management System, LMS) y Gestión del capital humano (Human Capital Management, HCM) a favor de desarrollar las habilidades que la gente necesita de manera más rápida y eficiente. Creemos que este estudio Total Economic ImpactTM destaca cómo la experiencia de aprendizaje más abierta y colaborativa de Degreed puede crear valor en cada etapa del ciclo de vida del empleado, desde una incorporación más rápida de nuevos empleados hasta una mejora de competencias más eficiente y una menor rotación en roles clave, sin mencionar la reducción del gasto en contenido y la mayor productividad para los equipos de L&D", señaló Todd Tauber, vicepresidente sénior de Estrategia de Degreed.

El estudio encontró que las organizaciones que usaban Degreed tenían un tiempo de productividad un 20 % más rápido con los nuevos empleados debido a un proceso de incorporación más consistente, centrado en contenido de alta calidad y vías de aprendizaje fáciles de navegar.

Según el estudio, "las organizaciones de los entrevistados usaron Degreed para capacitar a los empleados y mejorar el desempeño de sus organizaciones en varias áreas, incluida la satisfacción y retención del cliente, el almacenamiento y análisis de datos, el soporte de productos, la diversidad y la inclusión, el liderazgo y la gestión, y los cambios tecnológicos".

Una organización de servicios profesionales pudo hacer que la incorporación fuera más relevante y oportuna para los nuevos empleados, mientras que antes se dependía de instructores en vivo durante sesiones de capacitación sincrónicas, lo que retrasó los plazos de incorporación e hizo que la experiencia fuera inconsistente.

Otro cliente comentó sobre los beneficios del ecosistema abierto de LXP y afirmó: "Degreed es la principal interfaz de aprendizaje para nosotros y satisface las diversas necesidades de nuestros empleados, así como de nuestra organización. Con Degreed, hemos logrado un desarrollo de habilidades específicas y centradas en el negocio".

La mejora de las habilidades de los empleados actuales en todos los encuestados fue del 35 % en los empleados y del 25 % en los capacitadores debido a la puerta de enlace única para todo el aprendizaje que ofrece Degreed. El estudio también encontró que Degreed condujo a una mejor retención en roles clave, que disminuyó del 10 % al 2 %, particularmente en posiciones de liderazgo y aquellos que regularmente enfrentan nuevos desafíos.

El estudio identificó los beneficios adicionales no cuantificados, que incluyen brindar una experiencia de aprendizaje social y de nivel de consumidor al aprendizaje corporativo, lo que lleva a niveles más altos de compromiso y la democratización del aprendizaje, particularmente para los trabajadores de primera línea, aquellos en nuevas regiones y empleados que hablan diferentes idiomas.

Los entrevistados también dijeron que Degreed era una de las tecnologías centrales de su organización que brindaba la agilidad necesaria para operar con éxito a través del trabajo remoto.

Para leer el estudio completo, haga clic aquí.

Degreed está organizando un seminario web con Forrester para profundizar en los detalles del estudio; haga clic aquí para registrarse.

Notas del editor

Marco y metodología de TEI

A partir de la información proporcionada en las entrevistas, Forrester construyó el marco Total Economic ImpactTM para aquellas organizaciones que están considerando una inversión en Degreed.

El objetivo del marco es identificar los factores de costo, beneficio, flexibilidad y riesgo que afectan la decisión de inversión. Forrester adoptó un enfoque de varios pasos para evaluar el impacto que puede tener Degreed en una organización.

Acerca de Degreed

Degreed potencia el crecimiento y la innovación a través del aprendizaje permanente. Como creadores de cambios a escala global, servimos a más de 100 de los Global 2000 y a una de cada tres compañías de Fortune 50, lo que genera una cultura de aprendizaje en toda la empresa. En una experiencia fluida, lo ayudamos a identificar las habilidades que tiene y a desarrollar las habilidades que necesita, a través de modos de aprendizaje individuales, colaborativos y experimentales, para impulsar el crecimiento profesional personal y los resultados comerciales. Fundada en 2012, Degreed se traduce a 28 idiomas con usuarios en más de 200 países.

Obtenga más información sobre Degreed: Sitio web | YouTube | LinkedIn | Twitter

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220615005114/es/

Contacto

Lori Stafford-Thomas vicepresidenta de Marketing Corp. de Degreed lstafford-thomas@degreed.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.