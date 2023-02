Comunicado de prensa de Business Wire: DexCom, Inc.

DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM), líder mundial en monitoreo continuo de glucosa en tiempo real para personas con diabetes, presentó hoy el segundo comercial del Super Bowl, que anuncia el lanzamiento en EE. UU. del sistema de CGM Dexcom G7 de última generación. El anuncio, que se transmitirá durante el segundo trimestre del Super Bowl LVII el 12 de febrero de 2023, está protagonizado por el artista, compositor, actor y filántropo multiplatino Nick Jonas.

Nick Jonas on set during production of Dexcom's 2023 Super Bowl commercial launching its new Dexcom G7 CGM System. (Photo: Business Wire)

"El sistema de CGM de Dexcom me cambió la vida y revolucionó la forma en que cuido mi salud", comentó Jonas. "Las personas con diabetes, ya sea tipo 1 o 2, deberían tener la mejor tecnología disponible para controlar su enfermedad, y con Dexcom G7, la tendrán. Estoy emocionado por la oportunidad de compartir este nuevo dispositivo con el mundo y crear conciencia sobre la magia de CGM. Crear conciencia sobre esta tecnología para los millones de estadounidenses que la necesitan es un paso clave para garantizar que las personas con diabetes tengan la mejor tecnología disponible para vivir bien a pesar del diagnóstico que hayan recibido".

Dexcom G7 es el CGM más preciso1 y fácil de usar disponible en el mercado. Y, aunque lo parezca, no es mágico.

En el anuncio del Super Bowl, Jonas, un niño de 13 años al que se le diagnosticó diabetes tipo 1, usa el juego de manos de un mago y un truco de magia CGI para revelar el nuevo sistema CGM al mundo.

Con Dexcom G7, la primera marca recomendada de CGM,7,8 ahora ofrece la forma más precisa1 y sencilla de ayudar a las personas a obtener un mayor control de la diabetes, para que puedan manejar la enfermedad con más confianza. El dispositivo portátil todo en uno y de bajo perfil se calienta más rápido que cualquier otro CGM en el mercado ? y envía lecturas de la glucosa en tiempo real a un dispositivo móvil? o receptor compatible en forma automática, si necesidad de los realizar dolorosos pinchazos en los dedos* ni escaneos molestos. Con una diferencia relativa de la media absoluta (MARD) del 8,2 %, Dexcom G7 es el CGM más preciso del mercado,1 según el rendimiento confiable de Dexcom CGM, y que está clínicamente probado para reducir la A1C, reducir la hiperglucemia y la hipoglucemia y aumentar el tiempo en el rango. 2-6 Dexcom G7 es también el único sistema CGM integrado confiable para usarse durante el embarazo, lo que brinda mayor tranquilidad a las pacientes embarazadas que deben controlar la diabetes tipo 1, 2 y gestacional.

El aumento de la concientización sobre el CGM es fundamental para ayudar a millones de personas con diabetes a comenzar a usar la última tecnología de control de la diabetes para mejorar su salud y calidad de vida.

-- Se estima que más de 4,8 millones de estadounidenses con diabetes que usan insulina mirarán el Super Bowl LVII.1,9

-- A pesar de que CGM se estableció como el estándar de atención en el control de la diabetes, alrededor de 3,3 millones de esos espectadores no utilizan actualmente un CGM para controlarla.1

-- De esos 3,3 millones de personas que verán el evento el domingo y no usaron CGM, el 70 %, o más de 2,3 millones, tienen cobertura para CGM o se espera que tengan cobertura para CGM para fines de 2023 a través de un seguro privado, Medicare o Medicaid.1,10

-- Dexcom es el CGM con los mayores índices de cobertura y reembolso en el mercado,10, y con tercio de los pacientes con cobertura comercial que no pagan nada de su bolsillo y la mayoría que paga menos de $40 por mes§,11

"En Dexcom, nos ocupamos de brindar información que pueda ayudar a las personas con diabetes a controlar mejor su enfermedad. Con tantas personas que todavía desconocen CGM y cómo puede beneficiarlas, pensamos que la mejor manera de correr la voz era asociarnos una vez más con una de las estrellas más importantes en el escenario más grande", señaló Kevin Sayer, presidente y CEO de Dexcom. "Nick Jonas y el Super Bowl es una combinación mágica para alentar a millones de estadounidenses con diabetes a comenzar con Dexcom G7 y empezar su recorrido para lograr un mejor control de la diabetes y una mejor salud en general".

La diabetes es un problema grave que ha alcanzado proporciones epidémicas sin signos de desaceleración. En la actualidad, la carga mundial de la diabetes alcanza a 537 millones de personas, que representa casi un billón de dólares en gastos sanitarios relacionados con la diabetes. 12 Además, se prevé que, solo en los EE. UU., la tasa de jóvenes con diabetes aumentará un 146 % para 2060.13 Ahora más que nunca, es esencial crear conciencia sobre la tecnología CGM que cambia la vida y que ha revolucionado el control de la diabetes.

El anuncio del Super Bowl es el eje central de una campaña de concientización más amplia que tiene como objetivo destacar los "momentos mágicos" que las personas con diabetes pueden experimentar con un poco de ayuda del CGM Dexcom. La campaña pide a la comunidad diabética que comparta los "momentos mágicos" personales de los que se sienten más orgullosos en las redes sociales para mostrarle al mundo que la diabetes no tiene por qué frenar a nadie. Se invitó a un grupo de siete Dexcom Warriors al plató del Super Bowl para ver el detrás de escena del lugar y compartir sus historias inspiradoras con Jonas, entre ellos, Mireya Martínez, una pastora de Texas que vive con diabetes tipo 2.

"La diabetes es una enfermedad implacable y, a veces, controlarla adecuadamente puede parecer imposible", comentó Martínez. "Estar rodeado de tantas otras personas con diabetes en el set que entienden cómo es vivir con esta enfermedad fue una experiencia inspiradora. Es muy gratificante ser parte de esta campaña del Super Bowl que crea conciencia sobre el CGM y ayuda a las personas con diabetes a sentirse comprendidas y representadas. Estoy muy emocionado por el lanzamiento de Dexcom G7 y porque millones de personas experimenten la magia de CGM por sí mismos".

Con el objetivo de facilitar el acceso inmediato a Dexcom G7 para la mayor cantidad de usuarios posible, Dexcom dispondrá de opciones accesibles de pago en efectivo en el momento del lanzamiento a medida que la compañía cambia la disponibilidad de cobertura para el nuevo sistema.

Visite Dexcom.com/Magic hoy mismo para comenzar a usar Dexcom G7.

Acerca de DexCom, Inc.

Dexcom, Inc. empodera a las personas para que tomen el control de su salud con sistemas innovadores de monitoreo continuo de la glucosa. Con sede en San Diego, California, Dexcom ha surgido como líder en tecnología para el cuidado de la diabetes. Al escuchar las necesidades de los usuarios, cuidadores y proveedores, Dexcom simplifica y mejora el control de la diabetes en todo el mundo. Para obtener más información sobre Dexcom, visite dexcom.com/about-dexcom.

*En el caso en que los síntomas o las expectativas no coincidan con las lecturas, se requieren punciones en los dedos para tomar decisiones sobre el tratamiento de la diabetes.

?Dexcom G7 puede completar el calentamiento en 30 minutos, mientras que otras marcas de CGM requieren hasta una hora o más.?Para ver una lista de dispositivos inteligentes compatibles, visite dexcom.com/compatibility. §Hace referencia al costo de bolsillo estimado para pacientes asegurados y comercialmente elegibles para sensor Dexcom CGM, cuando los reclamos se adjudican como un beneficio de farmacia, e incluye beneficios y ofertas a través de los programas disponibles de Dexcom, como el programa de vales. El costo real puede variar y está sujeto a la cobertura de seguro individual

1 Dexcom, datos en archivo, 2022. 2 Welsh JB, et al. J Diabetes Sci Technol. 2022:19322968221099879. 3 Gilbert TR, et al. Diabetes Technol Ther. 2021;23(S1):S35-S39. 4 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 5 Beck RW, et al. Ann Intern Med. 2017;167(6):365-374. 6 Martens T, et al. JAMA. 2021;325(22):2262-2272. 7 d&A US Q1 2021 Diabetes Connections Patient Panel Report.2021;69-72. 8 Seagrove HCP Survey Q1 2021. 2021;65. 9 "Super Bowl LVI total viewing audience estimated at over 208 million." NFL.com. Consultado el 26 de enero de 2023. https://www.nfl.com/news/super-bowl-lvi-total-viewing-audience-estimated-at-over-208-million. 10 Managed Markets Insights & Technology, LLC. MMIT Analytics, June 2022. 11 IQVIA, February 2022. 12 "International Diabetes Federation seeks input into survey on access to diabetes education." FDA World Dental Federation. Consultado el 26 de enero de 2023. 13 Tönnies T, et al. Diabetes Care2023;46(2):313-320.

