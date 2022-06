Comunicado de prensa de Business Wire: Digital Lumens, Inc.

Digital Lumens, Inc. se abre al público para demostrar cómo sus soluciones reducen el impacto ambiental con el lanzamiento de Global SiteWorx® Savings Dashboard, que brinda un panorama en tiempo real del ahorro de energía generado en las instalaciones de los clientes en todo el mundo.

Al 5 de junio de 2022 (Día Mundial del Medio Ambiente de la ONU), dicho ahorro abarcó 358 136 946 kWh de electricidad y USD 45 483 392, que se traduce en 253 804 toneladas métricas de emisiones de CO2 ahorradas, 851,7 toneladas métricas de emisiones de N2O ahorradas y 587 611 barriles de petróleo no consumidos.

"Muchas empresas alegan que están ayudando al medio ambiente", señaló Brian Bernstein, director ejecutivo de Digital Lumens, Inc. "Pero nosotros sacamos nuestras mediciones a la luz así todos pueden verlas y ofrecemos una prueba contundente del progreso que logran nuestros clientes, gracias a nuestras soluciones".

Ampliar su cartera de soluciones para lograr que las instalaciones sean más sostenibles

Bernstein destaca que el tablero solo cubre el impacto de la iluminación y los controles de la iluminación. "En Digital Lumens, comenzamos a centrarnos en reducir el consumo de energía con nuestras soluciones de iluminación inteligentes", recordó. "En los años posteriores, continuamos ampliando nuestra cartera de soluciones SiteWorx Facility Insights más allá de la iluminación, demostrando nuestro compromiso sólido con la innovación en materia de tecnologías limpias y ayudando a nuestros clientes a consumir menos energía, reducir las emisiones de carbono, conservar recursos y cumplir sus objetivos de reducción del CO2. Es por eso que el ahorro total es mucho mayor".

Este trabajo vanguardista hizo que Digital Lumens estuviera siete años en la prestigiosa lista Global Cleantech 100 de Cleantech Group y sea admitida en el Salón de la Fama en 2017.

Al reducir el impacto ambiental en los principales sectores del mercado

Digital Lumens, Inc. también incluye la marca Encelium, que se centra en reducir el consumo de energía al controlar y administrar la iluminación en instalaciones sanitarias, edificios de oficinas, instituciones educativas y propiedades comerciales.

Durante más de dos décadas, Encelium ha ayudado a sus clientes a que la iluminación -una de las principales causas de consumo energético- sea más eficiente, reduciendo el consumo de energía de manera drástica. Encelium X, la robusta solución de administración de la iluminación de Encelium, ayuda a reducir el consumo energético con controles de iluminación de avanzada y fáciles de usar.

