Comunicado de prensa de Business Wire: Diligent

Diligent, el líder mundial en gobernanza moderna, proporciona soluciones SaaS en materia de gobernanza, riesgo, cumplimiento, auditoría y medio ambiente, prácticas sociales y gobernanza (ESG), anunció hoy su oferta de informe de investigación de diligencia debida de ESG. Tras los pasos de los requisitos normativos de ESG, la nueva oferta permite que una organización obtenga una mejor visibilidad de la conducta de socios, proveedores y relaciones comerciales externas entre sus terceros a fin de proteger la marca y la reputación de la empresa.

"Las reputaciones de las organizaciones están vinculadas de manera más estrecha que nunca a los principios de buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza", dijo Amanda Carty, gerente general, ESG e Inteligencia de Datos de Diligent. "Sin embargo, para la mayoría de las empresas, la diligencia debida de ESG constituye un esfuerzo aislado, si es que se la aborda. La oferta de diligencia debida de ESG de Diligent adopta un enfoque basado en el riesgo con respecto a la diligencia debida de terceros y alinea las necesidades históricas del cumplimiento antisoborno y anticorrupción (ABAC) con las necesidades de ESG en evolución".

Las soluciones SaaS líderes en materia de ética y cumplimiento de Diligent permiten que algunas de las organizaciones más grandes del mundo adopten una cultura de cumplimiento mientras protegen sus marcas. Su oferta de informe de investigación de diligencia debida de ESG también se basa en la oferta sólida de ESG de Diligent, que funciona como nexo para los datos de ESG a fin de respaldar el establecimiento de metas para las emisiones de gases de efecto invernadero, el monitoreo de riesgos y la generación de informes de partes interesadas en torno a la diversidad, el clima, la seguridad de la fuerza laboral, las cadenas de suministro, la ciberseguridad y otros aspectos.

Con normativas sobre ESG como la Directiva sobre Información No Financiera (NFRD) de la UE, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la UE y la Ley sobre Diligencia Debida en la Cadena de Suministro de Alemania, las organizaciones deben asegurarse de que las políticas y acciones de terceros estén alineadas con prácticas sostenibles y basadas en la conciencia social. La solución de diligencia debida de ESG de Diligent ofrece uno de los únicos informes de investigación para identificar las políticas de ESG y los posibles riesgos de ESG de terceros con la misma profundidad que las investigaciones ABAC conocidas. La oferta incluye características como estas:

-- Puntuación de salud de ESG patentada de Diligent para entender rápidamente el nivel de riesgo de un tercero.

-- Investigaciones centralizadas de ABAC y ESG con un solo socio de confianza y, si se lo desea, una plataforma.

-- Análisis humano e investigación en línea integrales con las búsquedas y metodologías patentadas de Diligent, que se realizan tanto en inglés como en idiomas locales.

-- Realización de informes en hasta 6 días hábiles.

