Comunicado de prensa de Business Wire: Diligent

Diligent, líder mundial en gobernanza moderna y proveedor de soluciones SaaS de gobernanza, riesgo, cumplimiento, auditoría y ESG, anunció hoy nuevas alianzas en respuesta a la creciente demanda de información conectada en todas las organizaciones. El Diligent Partner Program permite a los socios añadir valor para sus clientes, permitiéndoles captar nuevas fuentes de ingresos al ofrecer una única fuente para satisfacer todas sus necesidades de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) y de gobernanza medioambiental, social y corporativa (ESG, por sus siglas en inglés).

"Nos complace dar la bienvenida a grandes socios de los sectores de consultoría, sustentabilidad, TI y legal", afirmó Ricardo Moreno, vicepresidente sénior de Worldwide Partnerships de Diligent. "Las organizaciones de hoy en día se enfrentan a una serie de retos cada vez mayores mientras se les requiere que unan rendimiento y propósito. Los líderes necesitan los datos y perspectivas correctas para tomar mejores decisiones, más rápido. Nos entusiasma ofrecer a nuestros socios acceso a toda nuestra cartera de soluciones, junto con los recursos, la inversión y los incentivos, para responder a esta demanda de conocimientos conectados".

Entre las organizaciones selectas con las que Diligent se ha asociado recientemente se incluyen:

-- Best in Governance - Best in Governance Inc. (BIG) ofrece servicios de asesoramiento a medida en materia de gobernanza corporativa sostenible y ESG. Gracias a esta asociación, los clientes pueden acceder a servicios de asesoramiento para optimizar sus marcos de gobernanza corporativa y estrategias ESG, complementarios al conjunto de soluciones integrales de gobernanza y ESG que Diligent ofrece para mejorar y simplificar las estrategias modernas de gobernanza sostenible.

-- Board Excellence - Board Excellence es una empresa líder en asesoramiento, con sede en Irlanda y el Reino Unido, que empodera a las juntas directivas para que se destaquen en gobernanza, eficacia y rendimiento. Los clientes de Board Excellence y Diligent ahora pueden aprovechar el poder combinado de las soluciones de colaboración y los servicios de asesoramiento para juntas directivas y líderes para mantenerse a la cabeza de un panorama empresarial cada vez más complejo.

-- Brave Consultancy - Brave Within LLP. es una consultora líder en el Reino Unido que presta servicios a lo largo de todo el proceso de gobernanza, riesgo, control, garantía y cumplimiento normativo. Ahora, las organizaciones pueden aprovechar todo el sólido conjunto de soluciones GRC de Diligent y los servicios de asesoramiento líderes de Brave Consultancy para tomar mejores decisiones, más rápidamente.

-- Clarity AI - Clarity AI es una plataforma tecnológica líder en sostenibilidad. Gracias a esta asociación, los datos y calificaciones ESG de Clarity AI ahora se integran con las soluciones de colaboración de juntas directivas y liderazgo de Diligent para que las empresas públicas y privadas obtengan información sobre su perfil y calificaciones ESG, todo dentro de la solución para juntas directivas líder en el mundo.

-- CYLK - CYLK Technologing sirve al mercado de la ciberseguridad en Brasil con soluciones innovadoras para mantener la agilidad y salir adelante. Gracias a la asociación, los clientes de CYLK tendrán acceso a Diligent como proveedor preferido de soluciones GRC, beneficiándose tanto de servicios líderes de consultoría en ciberseguridad como de soluciones inteligentes de riesgo y estrategia.

-- PwC Canada - PwC Canada es una firma de servicios profesionales enfocada en auditoría y aseguramiento, impuestos, acuerdos y consultoría dirigida a soluciones de ciberseguridad, GRC, transformación financiera y más. Gracias a la asociación de PwC Canada con Diligent, los clientes ahora pueden aprovechar las soluciones GRC líderes de Diligent para mitigar y anticiparse a los riesgos y crear resiliencia.

-- Software & Consulting Americas - Software & Consulting Americas es una consultora líder con raíces en América Latina, que ofrece soluciones de software y servicios especializados a los sectores público y privado. Tras una asociación de 15 años en Perú, Software & Consulting está ampliando su asociación con Diligent para ofrecer sus soluciones líderes de Auditoría y GRC a sus clientes estadounidenses y canadienses.

-- TheMediaGroup - TheMediaGroup es una consultora líder en Brasil que presta apoyo a las organizaciones con la participación de las partes interesadas, la planificación de acciones y la alineación de las cuestiones ASG con la estrategia financiera. Gracias a esta asociación, los clientes de The Media Group pueden acceder a Diligent como proveedor de software preferido para ayudarles a cumplir sus objetivos de transformación ESG.

-- Vervantis - Vervantis Inc. es un especialista en energía, sustentabilidad y gestión de facturas de servicios públicos que brinda asesoramiento, software y experiencia a grandes y medianas empresas en toda Norteamérica. Gracias a esta asociación, los clientes de Vervantis se beneficiarán de las soluciones líderes de Diligent en materia de ESG y riesgo y cumplimiento, además del mejor software de gestión de energía, servicios públicos y medio ambiente de Vervantis.

"Las organizaciones de hoy en día navegan por entornos empresariales que cambian rápidamente. En PwC Canada, nos apasiona reunir diferentes perspectivas y capacidades para ayudar a nuestros clientes a adaptarse, diferenciarse y ofrecer valor", afirmó Kishan Dial, socio de Risk Assurance Services en PwC Canada. "Las soluciones SaaS líderes de Diligent permitirán a las organizaciones gestionar sus objetivos de ESG, gobernanza, riesgo y cumplimiento, y crear resiliencia".

"Vervantis se complace en asociarse con Diligent, ofreciendo a nuestros clientes su software líder de cumplimiento e informes ESG", afirmó Dan Moat, presidente de Vervantis. "Diligent se integra perfectamente con nuestro conjunto de soluciones de validación de facturas de energía y servicios públicos, proporcionando a las organizaciones una respuesta sencilla a un entorno de cumplimiento cada vez más complejo".

