Comunicado de prensa de Business Wire: Discover Financial Services

Discover® Global Network, la marca de pagos de Discover®, acaba de lanzar soluciones Tap and Pay con agencias de transporte y socios adquirentes locales como EMT Madrid, Metro de Sevilla y GetNet en España, Mennica en Polonia y New Taipei Metro en Taiwán. Los usuarios ya pueden utilizar sus tarjetas Discover, Diners Club International® y las de sus socios de la red para efectuar pagos sin contacto en estas agencias de transporte de los principales destinos internacionales.

La evolución de los desplazamientos y las expectativas de flexibilidad en el modo de pago de los usuarios han llevado a las agencias de transporte a migrar a los pagos sin contacto a mayor velocidad que en la última década. En febrero de 2022, el 53% de las transacciones de transporte eran sin contacto, frente al 14% de agosto de 2020. Actualmente, 150 grandes ciudades de todo el mundo quieren adoptar los pagos sin contacto en sus sistemas de transporte público1.

"La solución Discover® Transit brinda a los usuarios la flexibilidad de pagar como lo deseen y proporciona una experiencia de cliente impecable", afirmó Emily Foshee, vicepresidenta de productos y entrega de la red central de Discover. "Aceptar pagos sin contacto de los titulares de tarjetas en la Discover Global Network puede ayudar a las empresas de transporte público a impulsar el volumen, reducir los costos operativos y disminuir los gastos de recaudación de tarifas".

"Nos entusiasma posibilitar el crecimiento de aceptación con empresas de transporte como EMT Madrid y Metro de Sevilla en España. Esto garantiza que los titulares de tarjetas de la Discover® Global Network disfruten de una experiencia sencilla y agradable cuando viajan a esas ciudades", afirma Rubén Justel, director ejecutivo de Getnet Europe.

"Con esta solución podemos ofrecer una mejor experiencia al cliente y hacer que los desplazamientos sean más fáciles y cómodos para nuestros viajeros", señaló Jorge Maroto, director general de Metro de Sevilla, el subte de Sevilla (España).

La solución Discover® Transit permite la aceptación de pagos tanto tradicionales como sin contacto y ofrece opciones personalizables, entre las que se incluyen la compatibilidad con las políticas de tarifas comerciales de transporte, los abonos (credenciales), el etiquetado blanco, los pagos sin contacto, el riesgo compartido del primer viaje y la referencia de la cuenta de pago.

Discover trabaja con socios de transporte público en Estados Unidos desde 2012 y está habilitada en Chicago Transit Authority (CTA), New York Metropolitan Transit Authority (NY MTA), Albany, NY (CDTA) Dallas Area Rapid Transit (DART) y Portland (Tri-Met). La empresa también tiene una sólida cartera de agencias en los EE. UU. y en todo el mundo que están en el proceso de migración a los pagos sin contacto, con próximos lanzamientos de la solución Discover® Transit en Turquía y Catar.

Discover Global Network es la red mundial de pagos de mayor crecimiento2 con más de 280 millones de titulares de tarjetas, más de 60 millones de establecimientos comerciales y 1,8 millones de cajeros automáticos y puntos de acceso a efectivo. Incluye Discover Network, Diners Club International, PULSE® y más de 25 redes de socios de alianza en todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://www.discoverglobalnetwork.com/solutions/enable-payments/transit-solutions/.

Acerca de Discover

Discover Financial Services (NYSE: DFS) es una empresa especializada en banca digital y servicios de pago con una de las marcas más reconocidas en los servicios financieros de Estados Unidos. Desde su creación en 1986, ha pasado a ser uno de los mayores emisores de tarjetas de Estados Unidos. La empresa emite la tarjeta Discover®, precursora de las recompensas en efectivo en Estados Unidos, y ofrece préstamos privados para estudiantes, préstamos personales, préstamos hipotecarios, cuentas corrientes y de ahorro y certificados de depósito a través de su actividad bancaria. Opera la Discover® Global Network compuesta por Discover Network, con millones de comercios y puntos de acceso a efectivo; PULSE®, una de las principales redes de cajeros automáticos/débito del país; y Diners Club International®, una red global de pagos aceptada en todo el mundo. Para más información, visite www.discover.com/company.

1. ABI Research Aceptación de EMV de bucle abierto y cerrado en las redes de transporte, mayo de 2021.

2. Según los acuerdos de alianza firmados en los últimos doce años con las principales redes de pago de los respectivos países, estudio de Panoramic Research, realizado en 2020.

