Comunicado de prensa de Business Wire: Donaldson Company, Inc.

Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI), fabricante líder mundial de soluciones innovadoras de filtración, acaba de introducir al mercado el medio filtrante Alpha-Web®. Esta nueva tecnología de filtración hidráulica mejora notablemente la limpieza del líquido hidráulico, lo cual puede prolongar la vida útil de los componentes hidráulicos, reducir el lapso de inactividad y disminuir el costo de propiedad de los equipos.

Los filtros deben estar a la altura del desafío que implica mantener la limpieza del líquido y proteger el sistema frente a los cambios frecuentes de caudal que se producen en las condiciones de funcionamiento reales. La tecnología de filtración Alpha-Web presenta una capa de fibras finas, pionera en su tipo, que atrapa y bloquea las partículas durante los cambios frecuentes de caudal, con una mejora transformadora en la protección de los equipos hidráulicos. La retención avanzada de las partículas contaminantes deriva en un aceite más limpio y ayuda a garantizar que los equipos sigan funcionando mejor y durante más tiempo, con un menor riesgo de desgaste, daños y paradas imprevistas.

"La filtración hidráulica está evolucionando. Sabemos que los cambios del caudal hidráulico pueden afectar drásticamente el rendimiento del filtro. Ese fue el motivo que impulsó el desarrollo de la norma de ensayo más reciente y estricta del sector, la ISO 23369. Nuestro nuevo medio filtrante Alpha-Web se diseñó para cumplir esta nueva norma de pruebas cíclicas", explicó Uldis Kreslins, director de productos hidráulicos de Donaldson. "Los medios Alpha-Web aseguran una eficacia de filtración mucho mayor que los medios sintéticos tradicionales y se pueden utilizar en todo tipo de aplicaciones, desde baja a media y alta presión".

Según el cuadro de extensión de la vida útil de Noria Corporation, la autoridad aceptada por la industria en limpieza de líquidos, una mejora en la limpieza de dos códigos ISO puede prolongar un 60 por ciento la vida de los componentes cruciales. Las pruebas de laboratorio demuestran que Alpha-Web mejora la limpieza del líquido hidráulico en dos códigos ISO con respecto a los medios sintéticos estándar, lo cual produce un líquido hidráulico hasta cuatro veces más limpio.

Para más información, visite https://www.donaldson.com/en-us/engine/oem-systems/products/hydraulic/media-technology/alpha-web/ o comuníquese con Uldis Kreslins, director de productos hidráulicos de Donaldson, por correo electrónico a uldis.kreslins@donaldson.com.

Acerca de Donaldson Company, Inc.

Fundada en 1915, Donaldson (NYSE: DCI) es líder mundial en productos y soluciones de filtración de tecnología de avanzada, al servicio de una amplia gama de industrias y mercados avanzados. Nuestros empleados diversos y capacitados en más de 140 sucursales en seis continentes colaboran con los clientes, que van desde propietarios de pequeñas empresas hasta las marcas de fabricantes de equipos originales más grandes del mundo, para resolver los desafíos complejos de la filtración. Descubra cómo Donaldson contribuye al progreso de la filtración para un mundo más limpio en www.Donaldson.com.

