Comunicado de prensa de Business Wire: DriveWealth, LLC

DriveWealth, LLC, una vía de inversión mundial en tecnología financiera, pionero en la inversión fraccionaria, lanzó hoy su nuevo estudio, llamado DriveTrends, "El año del Millennial operador de mercados: las operaciones permanecieron como tendencia a pesar de la incertidumbre del mercado," una mirada más cercana sobre cómo el primer mercado a la baja sostenido en el tiempo, al que se enfrentaron muchos inversores, afectó los comportamientos comerciales de millones en APAC, EMEA, LATAM y los EE. UU. durante la primera mitad de 2022. El estudio analiza datos de más de 12 millones de inversores en todo el mundo que operan con acciones estadounidenses a través de la red de DriveWealth con más de 100 socios globales, incluidos Cash App de Block Inc., Revolut y Navy Federal Financial Group.

Incluso en medio de los mínimos valores del mercado, los datos muestran que el comercio siguió siendo popular entre los Millennials, un grupo demográfico que continúa exigiendo más acceso a productos y herramientas de inversión, tanto tradicionales como alternativos. El informe muestra cómo la creciente preferencia de los Millennials por innovaciones como operaciones de acciones fraccionarias y carteras diversificadas, ha dado forma a un nuevo mercado para los usuarios de aplicaciones de tipo billetera digital, el cual está previsto que supere los 4.400 millones para 2025, según Juniper Research.

"La capacidad de los proveedores para ofrecer acciones comerciales fraccionarias brinda un segmento completamente nuevo de consumidores con la oportunidad de acceder a mercados que crean riqueza, utilizando los smartphones que ya poseen", dijo Harry Temkin, director del departamento de información de DriveWealth. "Los Millennials están motivando a las fintechs y los neobancos a innovar en su conjunto de productos para mejorar el acceso a las acciones de EE. UU. y las herramientas de educación financiera en los mercados desatendidos. Nuestras asociaciones recientes con empresas como Toss Securities, Goalsetter, y Sproutfi son testimonios del enorme poder que tienen los Millennials para moldear el ecosistema financiero en general: todo lo que necesitan es un botón de inversión que ahora les es accesible en la palma de su mano."

Según los datos de la primera mitad de 20221, los aportes destacados del informe incluyen:

-- Los Millennials representaron la mayor proporción de nuevas aperturas de cuentas de inversión en todo el mundo con un 46 %. Si bien los datos mostraron que casi la mitad de los inversores de la Generación Z abrieron su primera cuenta durante el período entre Marzo 2020 y Agosto 2021 (representando una grande y creciente participación en el mercado de inversores), la Generación Z se redujo, mientras que los Millennials tomaron la delantera este año. Esto podría indicar una posible afluencia de efectivo a las plataformas de inversión que satisfagan sus necesidades de inversión, ya que la riqueza de los Millennials de EE. UU. se vio más que duplicada desde el cuarto trimestre de 2019 hasta finales de 2021.

-- Si bien las 'acciones de los memes' y los comentarios de Reddit continuaron inspirando titulares de noticias, el informe muestra que los inversores globales (especialmente los más jóvenes) gravitaron hacia nombres de más trayectoria para crear sus carteras. AAPL, TSLA y AMZN continúan conservando su posición como los tres principales símbolos para este comercio en todo el mundo.

-- Los Millennials representaron tanto el promedio más alto de operaciones por cuenta (19) en todo el mundo, como la mayor proporción de operaciones en cada región. Esta generación impulsó: 94% de las operaciones en APAC 69% de las operaciones en EMEA 53% de las operaciones en LATAM 53% de las operaciones en los EE. UU.

-- En los EE. UU., LATAM y EMEA, aproximadamente el 96 % de toda la actividad fue impulsada por operaciones fraccionadas a través de la plataforma de DriveWealth. Este es un aumento medible desde la segunda mitad de 2020, donde las operaciones fraccionarias impulsaron el 92% de la actividad global.

-- Los dos principales símbolos comercializados entre los Millennials en APAC fueron TQQQ y SQQQ, compraventas de fondos cotizados (ETF) de triple apalancamiento que rastrean un ETF del índice Nasdaq 100, QQQ. Conocido como un sector de alto riesgo, esto sugiere que los Millennials en esta región pueden estar motivados por inversiones más riesgosas por sus potenciales altos rendimientos.

"A medida que nos adentramos más en la década del inversor digital, vemos un cambio de paradigma en la inversión", dijo Gayathri Rajan, director de productos de DriveWealth. "A pesar de la incertidumbre del mercado, las personas, especialmente los inversores más jóvenes, siguen invirtiendo en las marcas que aman, utilizando herramientas digitales que hacen que los mercados sean accesibles y asequibles para ellos. Como pioneros del comercio fraccionario, estamos entusiasmados de continuar trabajando con nuestros socios para desarrollar aún más formas en que los inversores de todo el mundo puedan acceder a los mercados a través de nuestra plataforma basada en API."

Para leer todos los resultados de "El año del Millennial operador de mercados: las operaciones permanecieron como tendencia a pesar de la incertidumbre del mercado," hacer click aquí. Para obtener más información sobre el conjunto completo de servicios de DriveWealth, ver aquí.

Acerca de DriveWealth

DriveWealth, una vía de inversión global en tecnología financiera y pionero en el comercio de acciones fraccionarias, es una empresa de tecnología visionaria que permite a más de 100 socios en todo el mundo involucrar a sus clientes al colocar los mercados en la palma de sus manos. Creemos que el futuro es fraccionado, transaccional y móvil. Cada dispositivo móvil debe ser una puerta de entrada para acceder a productos, servicios, asesoramiento y asistencia de inversión y ahorro para ciudadanos globales de todas las edades, niveles de riqueza y niveles de experiencia financiera. El soporte de consultas de DriveWealth y la plataforma de tecnología moderna, basada en la nube, permiten a los socios ofrecer sin problemas experiencias de inversión de marca para impulsar la obtención, la lealtad, el cuidado y el crecimiento de los ingresos de los clientes. Para obtener más información, visitar drivewealth.com o conectarse con nosotros en Twitter a través de @DriveWealth o en LinkedIn.

