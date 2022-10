Comunicado de prensa de Business Wire: Dubai Electricity and Water Authority

La Exposición sobre Agua, Energía, Tecnología y Medio Ambiente (WETEX) y el Salón Solar de Dubai (DSS), organizados por la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubai (DEWA) según las instrucciones de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los EAU y Gobernante de Dubai y con el patrocinio de Su Alteza el Jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente del Consejo Supremo de Energía de Dubai, atrajeron a 47.415 visitantes en su 24.a edición.

47,415 visitors to the 24th WETEX and Dubai Solar Show organised by DEWA (Photo: AETOSWire)

1750 empresas de 55 países de todo el mundo participaron en la exposición, que se destacó por el lema "A la vanguardia de la sostenibilidad". La WETEX y el DSS destacaron las últimas soluciones, tecnologías e innovaciones mundiales en materia de energía, agua, sostenibilidad, tecnologías ecológicas, energías renovables y limpias, soluciones ecológicas de movilidad, desarrollo sostenible, edificios ecológicos, vehículos eléctricos y tecnologías para desalinizar el agua, con la participación de importantes empresas de la región y de diversas partes del mundo.

S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, director general y gerente general de DEWA, fundador y presidente de WETEX y de DSS,manifestó su alegría por el éxito resonante de la exposición de este año y la gran afluencia de visitantes y especialistas de la región y del mundo. Al Tayer también elogió las tecnologías de calidad y las soluciones innovadoras presentadas por diversas organizaciones especializadas de todo el mundo. Al Tayer subrayó que la DEWA organizará la próxima edición de la WETEX y DSS del 2 al 4 de octubre de 2023.

La WETEX y el DSS de 2022contaron con 20 pabellones internacionales y atrajeron a 64 patrocinadores de organizaciones locales e internacionales. Durante las 3 jornadas que duró la exposición, se celebraron numerosas reuniones entre empresas, instituciones gubernamentales y privadas e inversores a través de las plataformas Business-to-Business (B2B) y Business-to-Government (B2G). Las reuniones con los sistemas B2B y B2G son una oportunidad ideal para que las empresas amplifiquen al máximo el impacto de su participación, establezcan conexiones comerciales de calidad superior y encuentren nuevos clientes y socios potenciales.

En paralelo con la WETEX &y el DSS, la DEWA organizó 110 seminarios y mesas redondas a cargo de destacados expertos y especialistas de todo el mundo sobre sostenibilidad, energía limpia y renovable, hidrógeno verde, desalinización de agua con energía limpia, descarbonización, economía circular, generación y almacenamiento de energía renovable, tecnologías para transformar los residuos en energía, inteligencia artificial, tecnologías emergentes en servicios públicos, medidores y redes inteligentes, entre otros temas.

