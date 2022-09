Comunicado de prensa de Business Wire: Dubai Electricity and Water Authority

Celebrada bajo el patrocinio del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y gobernante de Dubái, la Cumbre Mundial de Economía Verde (WGES) se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre de 2022 en el World Trade Centre de Dubái. El evento está organizado por la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA), la Organización Mundial de Economía Verde (WGEO) y el Consejo Supremo de Energía de Dubái, en colaboración con organizaciones internacionales.

DEWA and WGEO complete preparations for 8th edition of the World Green Economy Summit (Photo: AETOSWire)

Su Excelencia Saeed Mohammed Al Tayer, vicepresidente del Consejo Supremo de Energía de Dubái, director general y consejero delegado de DEWA y presidente de la WGEO, anunció la culminación de los preparativos de la 8.ª edición de la Cumbre, que se llevará a cabo bajo el lema "Liderazgo en la acción climática a través de la colaboración: la hoja de ruta hacia el cero neto".

"La Cumbre de este año se celebra justamente cuando la presencia de Oriente Medio continúa haciendo crecer la agenda global de sostenibilidad a través de estrategias eficaces que se adapten al cambio climático y combatan sus efectos adversos. Egipto y los EAU se encuentran preparándose para recibir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27 y COP28 en 2022 y 2023, respectivamente. El mundo árabe es fundamental para las actividades globales que pretendan potenciar la acción climática y alcanzar los objetivos mundiales. La Cumbre Mundial de Economía Verde contribuirá a reforzar la cooperación entre socios y partes interesadas, además de constituir un entorno ideal para la celebración de dichos eventos mundiales", sostuvo Al Tayer.

La WGES 2022 congregará a destacados ponentes, expertos, líderes de opinión y directivos. Se centrará en cuatro temas principales: energía, finanzas, seguridad alimentaria y juventud, y contará con una mesa redonda ministerial compuesta por unos 25 ministros de todo el mundo.

Durante la WGES 2022, se reconocerá a los ganadores del 4.º Premio de Energía de los Emiratos. El Premio está organizado por el Consejo Supremo de la Energía de Dubái bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, con el lema "Inspirar la innovación para la energía sostenible". Esta edición del Premio ha recibido 187 solicitudes de 16 países.

Para inscribirse y recibir más información, visite https://wges.ae

Contacto

Khuloud Al Ali / Shaikha Almheiri / Mohammad Almheiri Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái +971 56 3974965 / +971 55 2288228 / +971 55 2725291 Media@dewa.gov.ae / Shaikha.almheiri@dewa.gov.ae / Mohammad.almheiri@dewa.gov.ae

