Comunicado de prensa de Business Wire: Dubai Electricity and Water Authority

Bajo el patrocinio de su alteza, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los EAU y regidor de Dubái, concluyó la 8.a Cumbre Mundial sobre Economía Verde (World Green Economy Summit, WGES) en Dubái. Fue organizada por la Organización Mundial de Economía Ecológica (World Green Economy Organization, WGEO), la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (Autoridad Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) y el Consejo Supremo de Energía de Dubái (Dubai Supreme Council of Energy). La cumbre se llevó a cabo bajo el tema "Liderazgo para la acción climática a través de la colaboración: la hoja de ruta hacia el cero neto". Una gran cantidad de ministros, expertos, legisladores, funcionarios, representantes de instituciones y la comunidad académica de todo el mundo formaron parte de la Cumbre.

Durante una mesa redonda ministerial sobre economía ecológica en la WGES llevada a cabo con aproximadamente 25 ministros y funcionarios de todo el mundo, su excelencia Saeed Mohammed Al Tayer, presidente de la WGEO y director general y presidente ejecutivo de la DEWA, lanzó la "Alianza Global sobre Economía Verde" para generar una coalición de países, dar prioridad a una economía ecológica en el contexto de la acción climática y el desarrollo sostenible, mejorar la capacidad de los países en vías de desarrollo, ofrecer apoyo para sus proyectos de transición a la economía ecológica e intercambiar conocimientos sobre la implementación.

Al Tayer expresó que la Alianza seguirá creciendo, será replicada y mejorada en los diversos dominios. Invitó a los líderes de todo el mundo a unirse a esta trayectoria y apoyar las soluciones de economía ecológica eficaces que aborden las necesidades ambientales y económicas actuales.

"Si queremos acelerar nuestra transición a una economía verde, debemos trabajar juntos y, para hacerlo, necesitamos una plataforma con un objetivo común. La Alianza Global sobre Economía Verde de los EAU busca ofrecer dicha plataforma. Extiendo mi sincero agradecimiento a la WGEO por apoyar a la Alianza. Espero lograr nuevos hitos con nuestros socios, aprender mucho de los demás e inspirar unos a los otros para alcanzar nuevos horizontes en nuestra búsqueda compartida de un modo de vida sostenible", manifestó su excelencia Mariam bint Mohammed Almheiri, ministra de Cambio Climático y Medioambiente de los EAU.

