Comunicado de prensa de Business Wire: Earnix

Earnix, proveedor líder en el mercado de soluciones inteligentes para la fijación dinámica de precios y calificación de misión crítica, basadas en la nube, para aseguradoras y bancos, anunció hoy la designación de Robin Gilthorpe, veterano del sector de seguros y tecnofinanzas, para el puesto de director ejecutivo, con vigencia a partir del 1 de febrero de 2013. El Sr. Gilthorpe tomará el mando tras la salida del Sr. Udi Ziv, quien se desempeñó en el puesto de CEO de la empresa durante los últimos seis años.

Robin Gilthorpe, veterano de los sectores de finanzas y seguros, aporta al cargo más de 25 años de experiencia como líder empresarial exitoso. A lo largo de su carrera, el Sr. Gilthorpe ha ocupado numerosos puestos de liderazgo ejecutivo en compañías líderes en tecnología y seguros, como TIBCO, Vertexone, Watersmart Software, DataSynapse y ESW Capital. En su cargo más reciente en Salty, la innovadora empresa de seguros y tecnología, Gilthorpe se desempeñó como director de operaciones, generando un resultado de nueve cifras en la venta a CDK Global.

"Es un gran placer unierme a Earnix en este momento crucial que atraviesa la economía mundial", comentó Robin Gilthrope, CEO entrante de Earnix. "En todo el mundo, las empresas de servicios financieros buscan operaciones inteligentes para garantizar que puedan ofrecer soluciones dinámicas en tiempo real y, de esta manera, servir mejor a los clientes, permitiéndoles ser más ágiles, resueltos, atentos y receptivos. El cliente final de hoy exige una experiencia incomparable, junto con soluciones altamente personalizadas y personalizables. Las soluciones de Earnix sirven como la plataforma de referencia para que las empresas de servicios financieros aborden las crecientes demandas de las principales empresas financieras y de seguros del mundo".

La contratación se produce inmediatamente después de un período de crecimiento de Earnix, liderado por el CEO saliente, Udi Ziv. El Sr. Ziv se unió a Earnix en 2017 y, en sus seis años con la firma, ha llevado a la empresa a un crecimiento constante, logrando el estatus de Unicornio e importantes alianzas estratégicas, incluida la alianza estratégica recientemente anunciada con Guidewire, así como compromisos con USAA, MAPFRE, IAG, Liberty Mutual, US Bank, Lloyd's Banking Group y muchos más. El Sr. Ziv formó un sólido equipo de líderes posicionados para impulsar el crecimiento continuo de la empresa. Udi se desempeñará como uno de los expertos de la industria en la junta directiva de Earnix.

"Es un honor recibir a Robin en la familia Earnix. Creemos que su experiencia en la creación de empresas globales e internacionales, junto con la creciente demanda del conjunto de soluciones inteligentes, acoplables, dinámicas y en tiempo real InsurOps, llevarán a Earnix a un crecimiento significativo durante los próximos años, además de posicionar a Earnix en un lugar de liderazgo en el mercado internacional con su plataforma de operaciones en tiempo real para las compañías de seguros e instituciones bancarias más importantes", comentó Erel Margalit, fundador y presidente ejecutivo de JVP y presidente de la junta directiva de Earnix. "Queremos agradecer a Udi por su importante desempeño en los últimos años. Con su creciente presencia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico e Israel, Earnix continuará esforzándose por convertirse en el líder de la categoría en el sector bancario y de seguros basada en el uso de IA en tiempo real".

"Disfruté mucho de mi trabajo en Earnix. En este período, logré guiar a la empresa a un crecimiento constante año tras año, y creo firmemente en nuestra gente y en nuestros productos como un agente de cambio para las empresas de servicios financieros", comentó Udi Ziv, CEO saliente de Earnix."Este es el momento ideal para pasar a mi próximo desafío mientras la empresa se prepara para su próxima etapa de expansión internacional. Creo firmemente que dejo la compañía en manos muy capaces con Robin y espero que la compañía continúe con el rápido crecimiento global que Earnix ha experimentado en los últimos años".

Acerca de Earnix

Earnix es el proveedor líder de soluciones inteligentes, acoplables y basadas en la nube, de misión crítica en las áreas de fijación de precios, clasificación, suscripción, personalización de productos y telemática. Estas soluciones, totalmente integradas, ofrecen un retorno de la inversión de alta rapidez y están diseñadas para transformar cómo operan emisores y bancos en todo el mundo mediante el desbloqueo del valor en todos los aspectos del negocio. Desde 2001, ha sido un innovador en lo que se refiere a aseguradoras y bancos, con clientes en más de 35 países en seis continentes y oficinas en América, Europa, Asia Pacífico e Israel. Los accionistas de Earnix incluyen a JVP, Insight Partners, IGP y Vintage Investment Partners.

