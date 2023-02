Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de gestión inteligente de la energía Eaton anunció hoy que se ha demostrado que las tecnologías de desactivación de cilindros (CDA, por sus siglas en inglés) y cierre retrasado de la válvula de admisión (LIVC, por sus siglas en inglés) de su Vehicle Group reducen simultáneamente los óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de carbono (CO2). Las tecnologías demostraron su eficacia para cumplir los futuros requisitos mundiales en materia de emisiones de los vehículos comerciales propulsados por motores diésel, según una reciente serie de pruebas realizadas por FEV, líder reconocido en el diseño y desarrollo de cadenas cinemáticas y sistemas de vehículos avanzados de gasolina, diésel e híbridos.

Eaton's cylinder deactivation (CDA) and late intake valve closing (LIVC) have been proven to simultaneously reduce nitrogen oxides (NOx) and carbon dioxide (CO2). (Photo: Business Wire)

Las pruebas midieron el consumo de combustible y la temperatura de los gases de escape, a partir de los cuales se determinaron los NOx y el CO2 a la salida del motor. Los resultados indicaron que el CDA generó una reducción de NOx de hasta el 38 %, frente al 13 % del LIVC, gracias al aumento de la temperatura de los gases de escape, que permite un rendimiento óptimo del postratamiento de emisiones. Los resultados se obtuvieron reduciendo simultáneamente las emisiones de CO2.

Durante la evaluación, el tren de válvulas estándar de un motor diésel de 11 litros se sustituyó por el sistema de actuación variable de válvulas de Eaton, capaz de ofrecer funciones CDA o LIVC. El motor fue puesto en un dinamómetro y probado en motor estándar y en modos variables del motor de CDA y de LIVC para determinar efectos térmicos óptimos de la gestión y ahorros del combustible.

"Las normativas sobre emisiones fomentan la adopción de soluciones de actuación variable de válvulas por parte de nuestros clientes globales de vehículos comerciales", afirmó Fabiano Contarin, director de producto de Actuación de Válvulas para Vehículos Comerciales del Grupo de Vehículos de Eaton. "Nuestra cartera de tecnologías está ayudando a los fabricantes a cumplir con las próximas regulaciones de varias maneras basadas en la preferencia del cliente".

El CDA de Eaton también dio lugar a una disminución del 3 % en el consumo de combustible en un ciclo de baja carga, mientras que el LIVC redujo el consumo de combustible en un 0,5 %. Además, el CDA en modo de tres cilindros elevó la temperatura de los gases de escape hasta 175 grados Celsius, lo que ayudó a aumentar la eficacia de un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR, por sus siglas en inglés).

Los resultados del estudio confirman los resultados anteriores de las pruebas realizadas en EE. UU. por Eaton y el Southwest Research Institute (SwRI), una de las mayores y más antiguas organizaciones independientes de investigación y desarrollo aplicados sin fines de lucro. Los hallazgos de las pruebas realizadas en EE. UU. concluyeron que el uso de CDA y un catalizador de reducción catalítica selectiva (SCR) estrechamente acoplado reducía las emisiones de CO2 en un 4 % en un ciclo de carga baja con una emisión de NOx de 0,02 g/hp-hora.

"Si el cliente se centra en un ciclo de baja carga, el CDA es la tecnología ideal del motor, especialmente cuando se combina con una relación de compresión más alta, afirmó Contarin. "LIVC, en cambio, proporciona menores prestaciones pero en un rango más amplio del mapa del motor, especialmente cuando se combina con una relación de compresión más alta".

Eaton es una empresa de gestión inteligente de la energía dedicada a mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente de las personas en todo el mundo. Nos guía nuestro compromiso de hacer bien los negocios, operar de forma sostenible y ayudar a nuestros clientes a gestionar la energía: hoy y en el futuro. Al aprovechar las tendencias de crecimiento mundial de la electrificación y la digitalización, estamos acelerando la transición del planeta a las energías renovables, ayudando a resolver los retos más urgentes de la gestión de la energía y haciendo lo mejor para nuestros grupos de interés y para toda la sociedad.

Fundada en 1911, Eaton cumple 100 años cotizando en la Bolsa de Nueva York. En 2022 registramos unos ingresos de 20 800 millones de dólares y atendemos a clientes en más de 170 países. Para más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

Thomas Nellenbach thomasjnellenbach@eaton.com (216) 333-2876 (cell)

