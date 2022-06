Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de administración de energía, Eaton, anunció hoy que su negocio de eMobility ha incorporado una unidad de control electrónica de potencia programable de 48 voltios para catalizadores calentados eléctricamente que los fabricantes de vehículos comerciales pueden utilizar para cumplir con las estrictas regulaciones de emisiones mundiales. Calentar rápidamente el catalizador de postratamiento de gases de escape y mantenerlo caliente durante el funcionamiento del motor a baja carga es esencial para lograr un rendimiento óptimo y reducir las emisiones de escape nocivas de óxido de nitrógeno (NOx).

"Los fabricantes de vehículos comerciales se enfrentan a nuevos desafíos a la hora de generar y controlar este nivel de energía eléctrica para un solo accesorio del vehículo", afirmó Tom Stoltz, jefe de Ingeniería del sistema de 48 voltios del negocio de eMobility de Eaton. "Nuestra unidad de control les ayuda a superar estos desafíos y permite la integración eléctrica en cumplimiento con las futuras regulaciones de emisiones de óxido de nitrógeno ultrabajas".

El controlador para calentadores del catalizador eléctrico enfriado con aire forma parte de la cartera más amplia de sistemas eléctricos de 48 voltios de Eaton, que contiene varias tecnologías que permiten a los fabricantes integrar arquitecturas de 48 voltios en los vehículos de próxima generación. La familia de controladores electrónicos de potencia para calentadores eléctricos de Eaton se está desarrollando para soluciones de entre 2 kW y 15 kW de potencia y funcionan con una eficiencia máxima de hasta el 99 %. El controlador está diseñado para recibir comandos de potencia del sistema de postratamiento, proporcionar capacidades de arranque y parada suaves para ayudar a mantener el control del voltaje del sistema, y la retroalimentación de diagnóstico del elemento del calentador.

"El controlador para calentadores del catalizador de postratamiento contiene toda la electrónica de potencia necesaria para suministrar energía al calentador sin problemas y garantizar que el sistema eléctrico del vehículo permanezca estable durante el funcionamiento del calefactor", señaló Stoltz.

Esta tecnología llega en un momento en que los fabricantes de vehículos se enfrentan a regulaciones de emisiones más estrictas en todo el mundo. En Europa, la siguiente fase de las regulaciones de emisiones, conocida como Euro VII para camiones pesados diésel, está prevista para su introducción a partir de 2026. En los EE. UU., la Junta de Recursos del Aire de California y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. estarán introduciendo regulaciones más estrictas en 2024 y 2027. En conjunto, estas nuevas regulaciones están diseñadas para reducir los límites de NOx del tubo de escape hasta en un 90 %, lo que acelera la necesidad de que los fabricantes mundiales de motores empleen estrategias adicionales de reducción de emisiones, como el calentamiento de catalizadores eléctricos.

