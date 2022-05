Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de gestión de energía Eaton ha presentado hoy una familia de convertidores CC-CC de 48 voltios para vehículos comerciales con motor diésel que puede utilizarse para alimentar accesorios como los frenos antibloqueo y la iluminación. A diferencia de las ofertas de la competencia, los convertidores CC-CC de Eaton son operativos en temperaturas ambiente de hasta 85 grados Celsius y cuentan con una eficacia de diseño del 97%.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220519005097/es/

Eaton's family of 48-volt DC-DC converters can be used to power accessories such as antilock brakes and lighting and are operational in ambient temperatures up to 85 degrees Celsius. (Graphic: Business Wire)

"Los convertidores CC-CC son una parte esencial de nuestra cartera de productos de eMobility y se utilizan en una variedad de aplicaciones de vehículos", manifestó Ben Karrer, director de Desarrollo Tecnológico del negocio de eMobility de Eaton. "Muchos fabricantes de vehículos comerciales están pasando a arquitecturas de 48 voltios, por lo que tener la capacidad de convertir eficazmente la energía de alta a baja tensión es fundamental. Estamos encantados de ofrecer tecnología de conversión de energía diseñada específicamente para satisfacer las demandas de los sistemas eléctricos de los vehículos comerciales".

El convertidor CC-CC de Eaton toma la energía de un sistema de 48 voltios y la reduce a 24 voltios. A continuación, la unidad bidireccional reduce la potencia a 12 voltios para su uso en sistemas de baja tensión y carga una batería de 12 voltios que almacena energía en caso de fallo en la fuente de alimentación principal.

Eaton ofrece una familia de convertidores CC-CC que se adhieren a los requisitos funcionales del Nivel de Integridad de Seguridad Automotriz (Automotive Safety Integrity Level, ASIL) B y pueden ser optimizados para trabajar sin problemas con las especificaciones del alternador de un fabricante. Los convertidores también pueden ajustarse para ciclos de trabajo específicos mediante una arquitectura de control digital avanzada, lo que permite modos de control flexibles mediante la adaptación del firmware.

El convertidor de alimentación CC-CC también cuenta con conectores de alimentación especializados de caja de bloqueo de alta potencia (high-power lock box, HPLB). Los conectores HPLB están diseñados por Royal Power Solutions, un fabricante líder de componentes de conectividad eléctrica de alta precisión que Eaton adquirió a principios de este año.

Los terminales HPLB del convertidor de potencia CC-CC proporcionan una eficiencia y fiabilidad superiores, así como protección contra los elementos. Además, los terminales HPLB son resistentes al agua hasta un metro de profundidad y lo suficientemente fuertes como para soportar salpicaduras de agua a alta presión.

El convertidor CC-CC de Eaton incluye tecnologías de reducción y rechazo de ruido, por lo que la unidad no se ve afectada ni interfiere con la electrónica del vehículo. Además, a diferencia de las tecnologías de la competencia, la eficiencia del diseño de los convertidores CC-CC refrigerados por aire de Eaton reduce la pérdida de energía en un amplio rango de funcionamiento, mientras que el innovador diseño de fundición a presión presenta un patrón de aletas que ofrece un rendimiento térmico óptimo.

"El convertidor es robusto y resistente, está sellado contra factores ambientales como la niebla salina y el agua, y tiene una gran resistencia a las vibraciones", señaló Karrer. "Esta unidad es la solución ideal para los fabricantes que requieren un método fiable para gestionar las mayores cargas de potencia que se encuentran en los vehículos comerciales modernos".

Las arquitecturas de 48 voltios de los vehículos comerciales también crean el potencial para la hibridación suave de los sistemas de propulsión. Además, los sistemas de mayor potencia pueden utilizarse para alimentar calentadores electrificados que calienten rápidamente el catalizador de postratamiento de un vehículo para ayudar a reducir las emisiones.

Más información sobre la cartera de Eaton de soluciones de 48 voltios.

Eaton es una compañía de administración de energía que se dedica a mejorar la calidad de vida y a proteger el medioambiente para las personas de todo el mundo. Nos guía nuestro compromiso con hacer las cosas bien, operar de manera sostenible y ayudar a nuestros clientes a administrar la energía, tanto hoy como en el futuro lejano. Al aprovechar las tendencias mundiales de crecimiento en torno a la electrificación y digitalización, aceleramos la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudamos a resolver los desafíos de administración de energía más apremiantes del mundo y hacemos lo que es mejor para las partes interesadas y para toda la sociedad.

Eaton, una empresa fundada en 1911, opera en la NYSE desde hace casi un siglo. En 2021, nuestras ganancias fueron de 19 600 millones de USD y prestamos servicio a clientes de más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220519005097/es/

Contacto

Thomas Nellenbach thomasjnellenbach@eaton.com (216) 333-2876 (celular)

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.