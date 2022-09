Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de administración eléctrica Eaton anunció que Royal Power Solutions (RPS), el proveedor líder de componentes de conectividad eléctrica de alta precisión que adquirió la empresa a principios de este año, ofrece ahora sus componentes líderes en el sector a los fabricantes de vehículos comerciales. Los componentes de RPS se exhibirán del 20 al 25 de septiembre en la exposición de Eaton en la feria de transporte IAA en Hannover, Alemania

RPS, fundada en 1938, se destaca a nivel mundial en el desarrollo y la producción de terminales y conectores de distribución de energía y señales críticas de alta precisión. Eaton utiliza los productos de RPS en su negocio de movilidad electrónica (eMobility) y ampliará sus oportunidades en el mercado internacional, en particular, en Europa, Medio Oriente y África (EMOA).

"La impronta global y la diversificación de Eaton han ampliado el alcance y la capacidad de crecimiento de Royal Power Solutions en la región de EMOA", explicó Tom Ross, presidente de Royal Power Solutions de Eaton. "El mercado de terminales y conectores en EMOA sigue expandiéndose en paralelo con las soluciones de electrificación, que están siendo adoptadas cada vez más por nuestros clientes de vehículos comerciales".

Los vehículos comerciales electrificados necesitan más energía que los vehículos de pasajeros tradicionales para asegurar el funcionamiento de diversos sistemas. RPS, reconocida por sus numerosas soluciones eléctricas líderes en la industria, suministra terminales, conectores y demás componentes eléctricos diseñados para manejar niveles de corriente de hasta 500 amperios, por ejemplo, los terminales de batería y de ojal estampados, con resistencia como para soportar vibraciones y entornos difíciles, lo que los hace ideales para los vehículos comerciales

Los conectores High Power Lock Box aseguran protección y rendimiento superior

Los conectores de energía especializados de RPS High Power Lock Box (HPLB) de Eaton son ideales para las soluciones actuales de los vehículos comerciales electrificados y pueden ayudar a reducir los problemas comunes de la garantía. Los conectores HPLB ofrecen un rendimiento superior, ahorro de costos y una menor complejidad de fabricación. También aseguran la eficiencia y fiabilidad y son lo suficientemente resistentes como para soportar el rociado de agua a alta presión

Los terminales HPLB son una solución "lista para usar" con solo conectarla, que tiene una huella más reducida, de modo que pesa menos y un perfil menor en comparación con los terminales tradicionales. El RPS de Eaton utiliza un proceso de estampado progresivo para fabricar los perfiles HPLB en lugar del complejo proceso de mecanizado, estampado y formación de palanquillas, más costoso, que necesitan los productos de la competencia. A diferencia de las conexiones tradicionales de terminal macho a hembra, las terminales HPLB de Eaton utilizan un sistema de contacto invertido único que aumenta la fuerza de contacto a medida que aumenta la temperatura, creando una conexión más sólida.

Las barras colectoras de RPS presentan un perfil bajo y flexibilidad para cumplir con los requisitos de diseño

Otro componente de RPS que ahora está disponible para los clientes de vehículos comerciales de Eaton son las barras colectoras RigiFlexTM, fabricadas en cobre o aluminio según los requisitos del cliente. Con un proceso único y sencillo de fabricación en una sola pieza, Eaton puede escalar el volumen para satisfacer cualquier especificación del cliente.

La barra colectora RigiFlex es rígida en algunas áreas pero flexible en las secciones que requieren cambios de elevación dentro del diseño del sistema. Esta flexibilidad también funciona bien en todo el paquete de baterías en áreas que necesitan tolerancia para la expansión y contracción debido a la fluctuación de temperatura durante los ciclos de carga y descarga.

Las barras colectoras RPS de Eaton tienen un perfil bajo para lograr un diseño eficiente en cuanto al espacio, sin disipadores de calor, lo que además implica un ahorro de peso. Eaton también puede producir barras colectoras con un nivel de planicidad en longitud inigualado por los competidores, que cumple con los requisitos en cuanto a tamaño y diseño. El RPS de Eaton se puede montar con proceso de automatizado para proporcionar una seguridad superior, reducir el tiempo de producción y ofrecer el máximo ahorro de costos con poco desperdicio de material y un plazo de desarrollo casi nulo para los productos de producción.

Terminales de ojal sellados, protegidos contra la corrosión galvánica

Los terminales de ojal de Eaton, otra solución de RPS, se elaboran con una ingeniería sofisticada y se producen en nuestras instalaciones para estampar de última generación. Abastecerse de terminales de ojal de RPS tiene muchos beneficios, en particular, la capacidad de producir miles de millones de piezas anualmente para el abastecimiento de grandes programas en un solo punto.

Tradicionalmente, los terminales de ojal de los componentes eléctricos de los vehículos comerciales no están sellados, con lo cual, quedan expuestos a las salpicaduras de la carretera y a la sal, que aceleran la corrosión galvánica. Los terminales de ojal de Eaton de RPS tienen conectores totalmente sellados que son resistentes a la vibración severa y ofrecen una vida útil del componente que supera los requisitos del cliente.

"RPS cuenta con décadas de experiencia en diseño, fabricación y estampación que está siendo aprovechada para introducir nuevas tecnologías de transferencia de energía", explicó Ross. "Muchos de los componentes que suministra RPS, entre ellos, los ojales, las barras colectoras, los terminales High Power Lock Box y los conectores de servicio completo, son fundamentales en los vehículos comerciales actuales".

Eaton es una empresa de administración inteligente de energía que se dedica a mejorar la calidad de vida de la gente y a proteger el medio ambiente en todo el mundo. Eaton ha asumido el compromiso inquebrantable de hacer negocios correctamente, operar de forma sostenible y ayudar a sus clientes a gestionar la energía, tanto hoy como en el futuro. Aprovechando la tendencia de crecimiento de la electrificación y la digitalización a nivel mundial, Eaton está acelerando la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudando a resolver los desafíos más urgentes del mundo relacionados con la administración de la energía y haciendo lo mejor para sus grupos de interés y para toda la sociedad.

Fundada en 1911, Eaton cotiza en la Bolsa de Nueva York desde hace casi un siglo. En 2021, nuestros ingresos ascendieron a 19.600 millones de dólares y prestamos servicios a clientes en más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

Thomas Nellenbach thomasjnellenbach@eaton.com (216) 333-2876 (celular)

