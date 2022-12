Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de gestión inteligente de la energía Eaton anuncia que su tecnología de protección de circuitos Breaktor® ha sido nombrada "Mejor Tecnología" en la categoría Electrificación en el Día Tecnológico que celebran todos los años los socios de I+D de Hyundai-Kia Motors Corporation (HKMC) en Hwaseong, Corea del Sur.

Eaton's Breaktor circuit protection technology was named "Best Technology" in the Electrification category at the Hyundai-Kia Motors Corporation's (HKMC) annual R&D Partners Tech Day. (Photo: Business Wire)

"Es un reconocimiento que simboliza nuestro continuo enfoque y compromiso con Hyundai-Kia Motors Corporation, uno de nuestros clientes globales más valiosos", declaró Kevin Calzada, director global de estrategia de producto y marketing del negocio de eMobility de Eaton. "Nuestra tecnología de protección de circuitos Breaktor satisface una necesidad única en el tan dinámico mercado de los vehículos electrificados".

El Día Tecnológico de los socios de I+D de HKMC es un evento anual destinado a fomentar los esfuerzos de investigación y desarrollo de los proveedores de HKMC. Las barras (busbars) RigiFlex de Breaktor y Eaton y los conectores High Power Lock Box fueron seleccionados para la ronda final entre productos de cuatro categorías, que incluían Electrificación, Chasis, Carrocería y Electrónica.

La tecnología de protección de circuitos Breaktor es una solución avanzada para vehículos electrificados que combina la función de fusibles, interruptores piroeléctricos y contactores en un único dispositivo coordinado. A medida que aumentan los niveles de potencia de los vehículos eléctricos, la tecnología de protección de circuitos Breaktor resuelve el reto cada vez mayor que supone coordinar fusibles y contactores, y ofrece una protección rápida, segura y confiable para sistemas de baterías, carga rápida e inversores de alta potencia.

Esta distinción se suma a otros reconocimientos recientes a la tecnología de protección de circuitos Breaktor de Eaton, como el premio Automotive News PACEpilot y el Gasgoo Award 2022, a los 100 mejores fabricantes de la nueva cadena de suministro de automoción de China, en el segmento de electrificación de la cadena cinemática.

Eaton, una empresa de gestión inteligente de la energía, está comprometida con la mejora de la calidad de vida y la protección del medioambiente para las personas de todo el mundo. Nos guiamos por nuestra vocación de hacer un buen negocio, operar de forma sostenible y ayudar a nuestros clientes a gestionar la energía, hoy y en el futuro. Aprovechando las tendencias globales de crecimiento de la electrificación y la digitalización, impulsamos la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudamos a resolver los desafíos más urgentes del mundo en materia de gestión de la energía y nos esforzamos por hacer lo mejor para los accionistas y toda la sociedad.

Fundada en 1911, Eaton cotiza en la Bolsa de Nueva York desde hace casi un siglo. En 2021, los ingresos de la empresa ascendieron a 19 600 millones de dólares, con clientes en más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

Thomas Nellenbach thomasjnellenbach@eaton.com (216) 333-2876 (celular)

