Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de gestión inteligente de la energía Eaton anuncia que expondrá su línea de terminales y conectores de alimentación para vehículos todoterreno y del sector de la construcción electrificados y de combustión interna en la feria de la construcción CONEXPO-CON/AGG que se celebrará del 14 al 18 de marzo en Las Vegas.

Los conectores fueron diseñados y desarrollados por Royal Power Solutions (RPS), adquirida por Eaton en 2022. Fundada en 1938, RPS es líder mundial en el desarrollo y producción de terminales y conectores de distribución de energía y señales de alta precisión.

"El sector de la construcción, como muchos otros, avanza hacia la electrificación. La presencia global y diversa de Eaton ha ampliado nuestro alcance y capacidad de crecimiento en este mercado", señaló Chris Mancuso, director general de Power Connections, una división de eMobility de Eaton. "A medida que la industria de la construcción se electrifica, también evoluciona de forma paralela la necesidad de terminales y conectores diferenciadores. Hemos visto una transición similar en el mercado de la automoción".

La cartera de soluciones eléctricas de Eaton, líderes en el mercado, incluye terminales, conectores y otros componentes eléctricos diseñados para soportar niveles de corriente de hasta 500 amperios. Entre estos componentes se encuentran los terminales de ojal y bornes de batería estampados que pueden soportar vibraciones y entornos difíciles, lo que los hace ideales para vehículos comerciales y todoterreno.

Los conectores de caja de bloqueo (o Lock Box) de alta potencia ofrecen protección y un rendimiento superior

Los conectores de alimentación de caja de bloqueo de alta potencia (HPLB, por sus siglas en inglés) de Eaton son ideales para las soluciones actuales y futuras de los vehículos de construcción y todoterreno electrificados y pueden ayudar a reducir los problemas habituales de garantías. Los conectores HPLB funcionan a la perfección y ofrecen un perfil compacto que requiere poco espacio, ahorro de costos y una fabricación muy simplificada. Los terminales HPLB proporcionan eficiencia, confiabilidad y una mayor capacidad de transporte de corriente en comparación con los terminales actuales del mercado.

El sistema del terminal HPLB crea una conexión especial que proporciona una fuerza de contacto mejorada a medida que aumenta la temperatura. A diferencia de las conexiones de terminal de caja y cuchilla o de pasador y enchufe de los competidores tradicionales, los terminales HPLB de Eaton utilizan un método de sistema de contacto invertido para una conexión más fuerte.

Terminales diseñados para las industrias de la construcción y los áridos

Pertenecientes a la línea de productos HPLB, los terminales de perfil bajo 12 (LP12), perfil bajo 16 (LP16) y redondo 14 (RD14) son más grandes y están diseñados para vehículos que se utilizan habitualmente en los sectores de la construcción y la agricultura. Capaces de transportar hasta 500 amperios, con los terminales HPLB los clientes de todo el mundo pueden simplificar el proceso de fabricación y abrir nuevas oportunidades para los vehículos todoterreno electrificados.

Las barras colectoras (busbars) presentan perfil bajo y una flexibilidad que les permite cumplir los requisitos de diseño

Otra de las tecnologías disponibles para los clientes de vehículos de construcción y todoterreno de Eaton son las barras colectoras RigiFlex?, que pueden fabricarse en cobre o aluminio, según los requisitos del cliente. Con un proceso de fabricación exclusivo, sencillo y de flujo de una sola pieza, Eaton puede ampliar el volumen para satisfacer cualquier especificación del cliente.

La barra colectora RigiFlex? es rígida en algunas zonas, pero flexible en las secciones que requieren expansión, contracción o cambios importantes en el diseño del sistema. Esta flexibilidad también se aplica a todo el paquete de baterías en áreas que necesitan cumplir con la expansión y contracción durante los ciclos de carga y descarga debido a los cambios en el grosor de las celdas.

Con las barras colectoras de perfil bajo se pueden realizar diseños eficientes en cuanto al espacio sin disipadores de calor para ahorrar peso. Eaton también puede producir barras colectoras con un nivel de planitud sobre la longitud que ningún competidor puede ofrecer.

"Cuando se procede al montaje de equipos todoterreno, se hace en gran medida a mano, ya que los robots tienen dificultades para manipular cables redondos, que les resultan difíciles de agarrar", explicó Mancuso. "Cuando se emplean terminales de caja de bloqueo de alta potencia, nuestras barras Rigiflex? mejoran el proceso de montaje, la seguridad y el tiempo para completar la fabricación. Se necesita menos equipos y poco personal de montaje".

Eaton es una empresa de gestión inteligente de la energía comprometida con la mejora de la calidad de vida y la protección del medioambiente para las personas de todo el mundo. Nos guiamos por nuestra vocación de hacer un buen negocio, operar de forma sostenible y ayudar a nuestros clientes a gestionar la energía, hoy y en el futuro. Aprovechando las tendencias globales de crecimiento de la electrificación y la digitalización, impulsamos la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudamos a resolver los desafíos más urgentes del mundo en materia de gestión de la energía y nos esforzamos por hacer lo mejor para los accionistas y para toda la sociedad.

Fundada en 1911, Eaton cumple 100 años desde que empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. En 2022 registramos unos ingresos de 20 800 millones de dólares y atendemos a clientes en más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

