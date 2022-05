Comunicado de prensa de Business Wire: Ecopia AI

Ecopia AI acaba de anunciar que ha sido seleccionada por una filial de Snap Inc. para proporcionar datos cartográficos vectoriales de alta precisión.

Sample of the 3D Vector Map of Buildings and Vegetation Generated by Ecopia AI Leveraging Airbus Imagery (Photo: Business Wire)

Ecopia aprovecha los sistemas de cartografía avanzados con tecnología de inteligencia artificial para extraer las imágenes geoespaciales más actualizadas disponibles en el mercado, a las que accede a través de su red mundial de socios, para producir mapas vectoriales de alta precisión. Con motivo de esta iniciativa, Ecopia recurrió a Airbus para conseguir acceso a su base de datos global de imágenes de alta resolución de 30-50 cm, que se utiliza como material de entrada para la producción de contenidos cartográficos a gran escala.

"Ecopia ha demostrado su capacidad para suministrar datos cartográficos de máxima precisión a gran escala y con una velocidad sin precedentes", señaló el portavoz de la filial de Snap, Inc.

"Ecopia tiene como misión digitalizar el planeta utilizando la IA, ofreciendo datos cartográficos de alta precisión que pueden servir como infraestructura digital en todo tipo de industrias", afirmó Jon Lipinski, cofundador y presidente de Ecopia. "Estamos muy contentos al ver que una empresa tecnológica líder mundial reconoce y confía en la calidad y precisión de nuestros datos para utilizarlos en sus aplicaciones de próxima generación".

Acerca de Ecopia AI

Ecopia persigue una misión, la de crear un gemelo digital de la Tierra. Para ello, aprovechamos la inteligencia artificial y convertimos las imágenes de alta resolución en mapas vectoriales de alta definición. Estos mapas configuran una representación digital de la realidad y se incorporan a las aplicaciones de toma de decisiones, ofreciendo una visión única a escala. Los mapas vectoriales de alta definición de Ecopia se utilizan en cientos de aplicaciones comerciales y gubernamentales en más de 100 países de todo el mundo. Puede encontrar más información en www.ecopia.ai.

Contacto

Harneet Singh Director de mercadotecnia Ecopia AI 905-360-1666 harneet@ecopiatech.com

