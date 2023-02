Comunicado de prensa de Business Wire: Ecoppia

Ecoppia (TASE: ECPA), líder mundial en soluciones de limpieza de paneles solares robotizada, ha anunciado otra importante colaboración con ENGIE, en su parque fotovoltaico de Coya de 181,25 MWac/199,80 MWdc en la región chilena de Antofagasta. Este proyecto es el más importante de la empresa energética en el norte de Chile.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005256/es/

Ecoppia T4 Robotic Cleaning Solutions (Photo: Business Wire)

La colaboración de ENGIE con Ecoppia marca la continuidad de una satisfactoria relación entre ambas empresas, con su cuarto proyecto conjunto en diferentes regiones del mundo. Se espera que el proyecto genere 7.2 millones de dólares en ingresos para Ecoppia durante el ciclo de vida de la planta.

El parque fotovoltaico de Coya se encuentra en una de las regiones más secas del mundo. Las soluciones de limpieza robótica en seco de Ecoppia son perfectas para los retos que presenta la región, ya que permiten una limpieza eficaz, frecuente y autónoma, en zonas con escasez de agua y mucha acumulación de suciedad. La plataforma de datos de Ecoppia permite la supervisión continua y la gestión en remoto de los robots, así como de un programa de mantenimiento preventivo, permitiendo esto alcanzar las tasas de disponibilidad más altas del mercado.

Ecoppia ha abierto recientemente su oficina en Sudamérica, ampliando su presencia local y atendiendo la enorme demanda de la región. "América del Sur es una región de rápido crecimiento para las energías renovables, y en Ecoppia estamos muy contentos de poder garantizar el alto rendimiento de los parques solares, con todos sus desafíos locales", comentaba el CEO de Ecoppia, Jean Scemama. "Estamos encantados de colaborar con ENGIE una vez más. Decir de ENGIE que es una empresa con visión de futuro, conocedores de que la automatización es una necesidad en la gestión de grandes parques, y de que nuestras soluciones ayudan a los IPP a alcanzar un LCOE más bajo".

Sobre Ecoppia

Ecoppia lleva casi una década siendo pionera y líder mundial en soluciones de limpieza robótica para energía fotovoltaica, y cuenta ya con más de 16 GW en acuerdos firmados. Su plataforma basada en la nube hace que los robots totalmente autónomos de Ecoppia potencien al máximo, y de forma rentable, el rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas de todo el mundo. Gestionada y controlada en remoto, la plataforma de Ecoppia permite a los parques solares alcanzar su máximo potencial con unos costes e intervención humana mínimos. Ecoppia cotiza en bolsa y tiene oficinas en Asia, Oriente Medio, Europa y Latinoamérica.

Ecoppia en cifras + 3.900 MW desplegados / en proceso de despliegue + 16.000 MW en acuerdos firmados + 30 proyectos importantes en 4 continentes + 8.000 millones de paneles limpiados

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005256/es/

Contacto

Michelle Harel Directora de Marketing mharel@ecoppia.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.