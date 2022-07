Comunicado de prensa de Business Wire: Ecoppia

Ecoppia (TASE: ECPA), el pionero y líder mundial en soluciones de limpieza robótica para energía solar fotovoltaica, ha ganado el premio al mejor producto del año por su robot H4 en el programa de élite Environment + Energy Leader Awards. La recepción de este prestigioso premio por parte de los expertos del sector se basa en su consideración de que el H4 es una solución ejemplar en los campos de la gestión energétuca y medioambiental.

Ecoppia gana producto del año en premiación de Environment and Energy, gracias a su solución de limpieza robótica, H4 (Photo: Ecoppia)

La solución de limpieza robótica autónoma H4 aborda la escalabilidad y la gestión remota de los emplazamientos solares fotovoltaicos a gran escala. Para reforzar aún más las características inteligentes, eficaces y seguras de la solución, el H4 introduce la tecnología de hélice en la limpieza fotovoltaica. Esta tecnología patentada ofrece una limpieza en espiral, que evita la acumulación de polvo pesado al mover las partículas de polvo hacia abajo, empujándolas fuera de la superficie del módulo, a la vez que protege el revestimiento antirreflectante de los módulos. Otras características innovadoras son la limpieza bidireccional adaptable, un modo de superpolvo y una cobertura ampliada de hasta 2KM, que refuerzan la capacidad de la H4 para ofrecer una limpieza diaria rápida y eficaz teniendo en cuenta la seguridad y la durabilidad del panel.

"Estamos encantados de ser premiados por nuestra solución de limpieza solar fotovoltaica inteligente y autónoma para la optimización de la operación y el mantenimiento", comenta Jean Scemama, CEO de Ecoppia. "El H4 muestra la vasta experiencia de Ecoppia y su historial de seguridad y fiabilidad con características innovadoras para atender a los desafíos diarios de los propietarios de sitios solares. El H4 no sólo optimiza la producción de energía y reduce los costes operativos, sino que sus capacidades de limpieza sin agua apoyan las prácticas de sostenibilidad en la producción solar al eliminar el consumo de agua", añade.

Los premios Environment + Energy Leader Awards son un programa que reconoce la excelencia en los productos y servicios que proporcionan a las empresas beneficios energéticos y medioambientales, y en los proyectos implementados por las empresas que mejoraron la gestión medioambiental o energética y aumentaron el resultado final.

"Con un jurado muy experimentado y crítico y un estricto conjunto de criterios de valoración, los participantes se enfrentaron a un listón muy alto para optar a un premio en 2022", afirma Sarah Roberts, editora de Environment + Energy Leader.

Acerca de Ecoppia

Desde hace casi una década, y con más de 16 GW de acuerdos, Ecoppia es pionero y líder mundial en soluciones robóticas para la energía solar fotovoltaica. Los robots totalmente autónomos de Ecoppia, que ofrecen una plataforma basada en la nube y un conjunto de herramientas avanzadas, maximizan de forma rentable el rendimiento de los emplazamientos fotovoltaicos a gran escala en todo el mundo. Gestionada y controlada a distancia, la plataforma de Ecoppia permite que los sitios solares mantengan un rendimiento máximo con un mínimo de costes e intervención humana.

Ecoppia en números:

+ 3000 MW desplegados + 16 000 MW en convenios firmados + 30 proyectos a gran escala 4 continentes de actuación + 6000 millones de paneles limpiados 3 plataformas robóticas

Acerca de los premios Environment + Energy Leader Awards

Durante la última década, los Environment + Energy Leader Awards han premiado la excelencia en el mundo de la gestión medioambiental, de la sostenibilidad y de la energía. Los ganadores de los premios son realmente dignos de mención, y las empresas que lucen la insignia del premio al mejor proyecto o al mejor producto del año son conocidas como las mejores de las mejores. Cuando otras empresas buscan una solución de sostenibilidad o de gestión de la energía, saben que los ganadores del premio al producto E+E del año ofrecen un grupo importante de productos, examinados por expertos, para que los ayuden a tomar sus decisiones. Los ganadores del premio al proyecto del año son conocidos por ilustrar cómo los proyectos de sostenibilidad y gestión energética pueden ayudar con éxito a otras empresas a mejorar sus resultados.

