Comunicado de prensa de Business Wire: Egon Zehnder

Rachael De Renzy Channerfue nombrada como directora de sostenibilidad global de Egon Zehnder, la prominente firma mundial de asesoría de liderazgo.

Con residencia en Londres, De Renzy Channer ha liderado el grupo de práctica de sostenibilidad de Egon Zehnder durante los últimos tres años, ayudando a organizaciones de todo el mundo en el desarrollo de su cultura, sus equipos y sus líderes para que sean fuerzas de cambio positivas. Fue una de las autoras del reciente informe de sostenibilidad de la firma, que consultó la opinión de cientos de líderes de todo el mundo en cuanto al estado de la sostenibilidad en sus organizaciones. Antes de incorporarse a Egon Zehnder, De Renzy Channer lideró el sector estratégico en distintas empresas, entre ellas Schneider Electric. Anteriormente, prestó servicios en el Ejército Británico durante 12 años, donde dedicó una gran parte de su carrera militar a temas de liderazgo y desarrollo.

"Nuestra firma ha asumido el compromiso de crear un mundo más sostenible hace años, y Rachael aportará más visibilidad, alineación y compromiso con el objetivo de nuestra firma, que es el liderazgo para un mundo mejor", afirmó Edilson Camara, director ejecutivo de Egon Zehnder.

En su función de jefa global de sostenibilidad, De Renzy Channer liderará los esfuerzos de impacto de Egon Zehnder, que consisten desde iniciativas de sostenibilidad regionales y globales hasta el impulso de la transformación de DEI y la conexión con otras organizaciones para mejorar el mundo que compartimos. "Egon Zehnder, como muchas otras organizaciones, ha emprendido un camino de sostenibilidad. Estamos aprendiendo que nuestro propio progreso está profundamente conectado con un cambio de mentalidad y de motivación que debe venir en primer lugar", explicó De Renzy Channer. "La sostenibilidad nunca debe ser un mero trámite: consiste en el impulso de un mundo más inclusivo y sostenible. Es un cambio que comienza desde el interior, y estoy muy contenta de continuar este camino dentro de nuestra firma en este nuevo rol".

Acerca de Egon Zehnder

Egon Zehnder es la prominente firma de asesoramiento de liderazgo que inspira a líderes de todo el mundo a navegar preguntas complejas con respuestas humanas. Ayudamos a que las organizaciones lleguen al corazón de sus desafíos de liderazgo y ofrezcan panoramas y comentarios honestos para ayudar a que los líderes hagan realidad sus verdaderos objetivos y razones de ser. Nuestros 560 asesores en 62 oficinas de 35 países son exlíderes funcionales y de la industria que colaboran de manera fluida entre distintas geografías, sectores y funciones para hacer realidad todo el poder de la firma para cada cliente en todo momento.

Creemos que juntos podemos transformar a las personas, las organizaciones y el mundo a través del liderazgo.

Para más información, visite egonzehnder.com y síganos en LinkedIn y Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220727005028/es/

Contacto

Stacy Drumtra, directora adjunta de marketing global stacy.drumtra@egonzehnder.com | Teléfono: +1 312 805 6736

Martin Klusmann, director adjunto de marketing global martin.klusmann@egonzehnder.com | Teléfono: +49 1702360101

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.