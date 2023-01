Comunicado de prensa de Business Wire: EH Group

EH Groupamplía su presencia con la apertura de un laboratorio de innovación en la India, situado en el Parque de Investigación IITM. EH Group Systems Pvt Ltd, creada recientemente, tiene una finalidad: acelerar el desarrollo de nuestros productos de pilas de combustible, centrándose principalmente en el software de sistemas de control que ya hemos patentado.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005421/es/

EH Group Innovation Lab at IIT Madras Research Park (Photo: Business Wire)

La dirección corre a cargo de Anand Vasappanavara, ingeniero principal de control/automatización, quien desempeñó un papel decisivo en el diseño de programas de desarrollo de control de sistemas de FC en importantes fabricantes de equipos originales antes de incorporarse a EH Group en 2019. Anand cuenta con el apoyo de un equipo ya consolidado que ha estado colaborando con nosotros, así como con varias contrataciones adicionales, en especial del sólido grupo de talentos académicos del IIT Madras. Estamos convencidos de que nuestro equipo crecerá rápidamente para hacer frente a la incipiente oportunidad que ofrece el mercado.

"La India está dejando constancia de su ambición por liderar las tecnologías del hidrógeno, como lo demuestran el firme apoyo político y los anuncios de inversiones industriales. Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo de nuestra tecnología de pilas de combustible, pero también prestar un mejor servicio a nuestros clientes en el sector del hidrógeno, que crece rápidamente en la India", afirma Mardit Matian, fundador de EH Group.

"Este es el mejor momento para invertir en el ecosistema del hidrógeno en la India. Estamos entusiasmados por aprovechar su profunda cantera de talentos y acelerar el camino de la India hacia la descarbonización y una mayor independencia energética", añade Christopher Brandon, cofundador.

EH Group- Empresa fundada en 2017, con sede en Nyon (Suiza), que se centra en el diseño y la producción de su innovadora tecnología de pilas de combustible con el objetivo de descarbonizar la movilidad pesada y las aplicaciones estáticas a gran escala. Ofrece pilas de combustible de alta densidad de potencia con eficiencias superiores y un proceso de producción exclusivo que reduce drásticamente los costos en función de la escala.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005421/es/

Contacto

info@ehgroup.ch www.ehgroup.ch

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.